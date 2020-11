Lambán insiste en que en Aragón no existe enfrenamiento entre la educación pública y la concertada

No obstante, Lambán ha considerado que "no da motivos -la nueva normativa- para que se produzca esa manifestación", y "la concertada no debe sentirse agredida por la ley que se acaba de aprobar".

COOPERACIÓN CON LA CONCERTADA

En cuanto a la situación del sector educativo en la Comunidad, el dirigente aragonés ha sostenido lo siguiente: "Llevamos años trabajando con la enseñanza concertada aragonesa y hemos conseguido una relación de cooperación, muy equilibrada que se ha reflejado en los últimos presupuestos que hemos empezado a tramitar esta semana".

Lambán ha destacado que desde que su equipo de Gobierno llegó al Pignatelli en 2015, se "ha hecho un esfuerzo muy potente" en relación con la escuela pública: "Hemos invertido mucho en colegios, hemos invertido mucho en institutos, hemos incrementado mucho la plantilla de profesores. Hemos fortalecido, por tanto, la escuela pública, pero en ningún caso lo hemos hecho a costa de la enseñanza concertada, a la que también necesitamos en Aragón".

"Yo estoy orgulloso de que concertada y pública convivan a la perfección y, desde luego, el Gobierno va a amparar esa buena relación y esa buena convivencia en los próximos años", ha apostillado.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Lambán ha resaltado la idea de que los presupuestos de 2021 "son los que necesita Aragón" en estos momentos, "unos presupuestos a los que ha dado luz verde seis de los ocho grupos políticos de la Cámara", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que los presupuestos son "fruto de un gran acuerdo, de esa centralidad en la que ha de desenvolverse la política española en los próximos años y que, entre otras cosas, contemplan un tratamiento muy positivo para la concertada".