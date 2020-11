IB3 estrenará este lunes el primer episodio de la tercera temporada de la serie 'Amor de cans'

Según ha informado el grupo de radio televisión pública IB3 este sábado en nota de prensa, la tercera temporada de la serie 'Amor de Cans' versará sobre cómo actuarán las hermanas Gamundí, quienes en la segunda temporada acabaron arruinadas y sin su casa, tras gracias a la ayuda de la secretaria del Ayuntamiento se convierten en "nuevas ricas".

Si bien, en el primer episodio titulado 'La Supervivència' (La Supervivencia) se narrará como las Gamundinas, desahuciadas de su casa se han de ir a vivir al piso de Martín. Allí las cosas no serán fáciles ya que no tienen espacio, muchas no tienen trabajo ni ingresos y han de malvivir para forjarse un futuro que, de momento, será incierto.

La tercera temporada de esta serie original de IB3, basada en la novela de Maria Antònia Oliver y producida por Nova Televisió, se ha grabado durante la pandemia, lo que ha supuesto un reto para todo el equipo directivo, artístico y técnico, pero al final ha conseguido hacerse realidad para seguir entreteniendo a sus seguidores.

FACEBOOK-LIVE TRAS LA EMISIÓN DEL PRIMER EPISODIO DE LA TEMPORADA

Por este motivo, la televisión pública balear ha preparado para el lunes, tras la emisión del primer episodio de la nueva temporada, un programa a través de la página oficial de Facebook de 'Amor de Cans' con las actrices de la serie y el guionista de la misma, Toni-Lluís Reyes.

Algunas de las actrices de 'Amor de Cans' son Agnès Llobet, Lluqui Herrero, Apol·lònia Serra, Lina Mira, Caterina Alorda y Eva Barceló, entre otras.

Con ellas, han incidido desde IB3, se comentará cómo ha sido la grabación de la tercera temporada y algunos de los motivos que han hecho que la serie se haya convertido en uno de los productos de ficción "más queridos" de la audiencia de las Islas.