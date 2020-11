Cs denuncia la falta de apoyo real del Gobierno del PSOE y Podemos al desarrollo de la ZAL de Cartagena

La coordinadora autonómica naranja, Ana Martínez Vidal, ha recordado a los socialistas murcianos que "SEPES lleva 30 años sin desarrollar los terrenos como es su obligación, y defendiendo además un convenio sin ratificar que tiene la misma validez legal que un contrato no firmado, que contiene condiciones muy gravosas e injustas para la CARM, como aplicar intereses legales en favor de SEPES".

Así, ha añadido que "el convenio, tal y como estaba planteado, solo beneficiaba las arcas de SEPES, sin asegurar la viabilidad de la ZAL de Cartagena, al obligarnos a adquirir la totalidad de los terrenos sin garantizar las infraestructuras ferroviarias y marítimas que la harían realidad".

Martínez Vidal ha reprochado a los socialistas murcianos que "escatimen las ayudas estatales necesarias para convertir el área en una auténtica ZAL y no un mero polígono industrial más, que es lo que sería sin acceso al puerto y a las vías" y ha recordado que "solo Ciudadanos ha apostado por el desarrollo de la ZAL en los Presupuestos Generales del Estado, con una enmienda que supondría dotar con 2 millones de euros la construcción de su estación intermodal".

La líder liberal ha añadido que "desde Cs actuamos con responsabilidad, y no lanzamos al aire anuncios sin rigor, comprometiendo económicamente a todos los murcianos en un momento de grave crisis económica".

Por otro lado, ha desmentido a los socialistas y afirmado que como consejera "no he recibido comunicación alguna del SEPES en este sentido", así como que la decisión de la compra por parte de la Autoridad Portuaria fue anunciada por el presidente Fernando López Miras durante el debate del Estado de la Región, y no en una reunión "a la que además el secretario de Estado y murciano -al menos en su DNI- Pedro Saura, no acudió".

La líder regional de los liberales ha mostrado su estupor para con un PSOE que "trata de tapar su inacción, y que además de no dotar ni invertir en una infraestructura clave parece que solo muestra interés recaudatorio en la ZAL de Cartagena".

Martínez Vidal ha señalado que "Pedro Saura tiene en su Secretaría de Estado de Infraestructuras a SEPES, ADIF y Puertos del Estado. Que Puertos del Estado autorice ya a la Autoridad Portuaria de Cartagena la compra a SEPES de los terrenos y comiencen a desarrollar con ADIF la estación intermodal. No desvíen la atención ni engañen a la ciudadanía murciana".