Un analista político ruso asegura que Putin padece cáncer

Valery Solovei es un analista político ruso y opositor a Vladimir Putin, que asegura que el presidente ruso está aquejado de un cáncer, informa el Daily Mail.

Según el testimonio de Solovei, Putin, de 68 años, tuvo que ser operado el pasado mes de febrero. Otras fuentes consultadas por este rotativo británico dicen que la operación quirúrgica fue llevada a cabo en la zona abdominal.

Hace dos semanas, Solovei ya dijo que Putin sufre párkinson. Sobre los problemas de salud del presidente ruso, el opositor dijo que "uno es de naturaleza psiconeurológica, el otro es un problema de cáncer".

"Si alguien está interesado en el diagnóstico exacto, no soy médico y no tengo ningún derecho ético a revelar estos problemas. El segundo diagnóstico es mucho, mucho más peligroso que el primer diagnóstico mencionado, ya que la enfermedad de Parkinson no amenaza el estado físico, solo limita las apariciones públicas", dijo Solovei.

Según Solovei, que es exjefe de relaciones públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Putin planea renunciar en enero debido a sus problemas de salud y planea nombrar a su hija Katerina Tikhonova como su sucesora.

El Kremlin ha desmentido cualquier problema de salud del presidente.