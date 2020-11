Una influencer sufre una paliza en Barcelona por ser trans: "No quiero morir mañana"

Este viernes, Eva Vildosola ha sufrido una paliza por ser transexual en Barcelona.

La influencer ha querido narrar lo sucedido a través de las redes sociales, para reclamar que no vuelva a suceder. "No más transfobia por favor, no quiero morir mañana", solicitó.

"Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar "¡puto travelo! ¡engendro!" y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo", ha relatado.

La joven de 19 años ha confesado que se mudó a Barcelona para disfrutar, no para que tuviera que enfrentarse a este tipo de situaciones. "Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo", ha expresado.

"Y a los que me han hecho esto: Espero que nunca seáis padres", concluía.

Son muchas las personas que han querido mandarle mensajes de apoyo, entre ellas Ada Colau, J Balvin, Dani Rovira, Paula Echevarría, Dulceida, Omar Montes, Miguel Ángel Silvestre, Lola Índigo, Aitana, Macarena García, Hiba Abouk, Anita Matamoros, Nicole Wallace, Itziar Castro, Maxim Huerta...