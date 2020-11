Julián Muñoz cuenta lo que vio al entrar en la habitación de Paquirri en Cantora

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido una de las últimas voces en pronunciarse sobre el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, a raíz de la herencia de Paquirri. El que fuera pareja de la tonadillera intervino en una conexión telefónica en el programa Huellas de Telemadrid, donde contó lo que vio cuando entró en la ya famosa habitación del torero en la finca de Cantora.

"Creo recordar, envuelto en algo blanco, estaba el traje de luces que llevaba puesto el día de su desafortunada muerte. Estaba allí una muleta, creo que un par de banderillas, un estoque. Estaban en un armario, según entras, a la derecha", ha descrito Julián Muñoz.

"Es lo que yo vi allí. Creo que allí se guardó lo que llevaba el torero en ese momento que le ocurrió la desgracia", ha añadido Muñoz, cuyas declaraciones vendrían a corroborar lo que encontró Kiko Rivera el pasado 2 de agosto.

En este sentido, el ex de Isabel Pantoja ha explicado por qué el hijo de la tonadillera pudo no haber visto hasta esa fecha las pertenencias de Paquirri.

"En la época que yo estuve con Isabel Pantoja, realmente Kiko a Cantora iba muy poco. Kiko vivía en Sevilla con la abuela, incluso hubo un tiempo en que ya se hizo mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre. A Cantora no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera, porque no pasaba mucho tiempo", ha declarado Julián Muñoz.