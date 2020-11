Pepi Valladares: "Ayudé a Isabel Pantoja a ocultar fajos de billetes cuando vino la policía"

Aunque el plato fuerte de la segunda entrega de Cantora: una herencia envenenada era la entrevista a Teresa Rivera, hubo otros invitados que habían sido muy cercanos al clan Pantoja, como es el caso de Pepi Valladares. Y es que, la expantojista trabajó mano a mano con la tonadillera durante años.

Tanta intimidad tenían, que esta reveló que la artista llegaba a despertarla sobre las 04:00 AM para que le hiciera un Colacao, o para que le preparara pescado si se le antojaba. Pero, lo más impactante entre sus anécdotas, fue un asunto bastante más serio.

Y es que, contó que, en medio de un registro policial, sacó fajos de billetes de 500 euros para ayudar a Isabel Pantoja, que se lo pidió "con la mirada". Ocurrió en la finca La Pera. "Isabel Pantoja, cuando íbamos de gira, nos utilizaba como mulas para pasar el dinero".

"Yo, como le era fiel, aquello lo hice por su bien, ella le dijo a la chica policía que quería ir al baño y la acompañó, yo sabía lo que tenía que hacer, guardarme en el bolso el dinero, que estaba en una maleta. No lo he contado nunca, pero lo hice", comenzó.

Después, explicó cómo lo llevó a cabo: "Yo me metí el dinero en las mallas, me guardé el dinero por protegerles a ellos. El cuerpo me temblaba entero, porque yo tenía que salir de allí en medio de un registro enorme, yo llevaba encima fajos de dinero, estaban en paquetes, yo cogí tres, eran billetes de 500 euros".