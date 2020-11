La autopsia confirma que el cuerpo hallado hace una semana es el de una joven desaparecida en julio en Murcia

La autopsia realizada al cadáver de una mujer hallado el pasado domingo en la pedanía murciana de Javalí Viejo confirma que se trata de Noemí Pérez López, una joven de 31 años que desapareció el pasado mes de julio en la localidad limítrofe de Alcantarilla, informa el diario La Verdad.

El pasado domingo, un vecino encontró el cuerpo en una rambla junto al cementerio de la pedanía de Javalí Viejo. Aunque la Policía sospechaba que se trataba de Noemí Pérez, por los objetos que se encontraron junto al cadáver, no ha sido hasta este viernes cuando el análisis de ADN ha confirmado la noticia.

No ha trascendido la causa de la muerte. La Policía no descarta ninguna hipótesis, pero todo apunta que no fue una muerte violenta.