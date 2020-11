Tu horóscopo diario: sábado 21 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 21 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es importante que hoy estés con la mente abierta y dejes pasar cualquier tentación de ponerte en contra de un jefe o de alguien que no está en la misma línea que tu. Cuanto más distancia tomes de cualquier comentario que no te guste, mucho más calma encontrarás.

Tauro

Si tienes pareja, encontrarás buena sintonía y comunicación y te gustará pasar con ella el mayor tiempo posible y eso será algo con lo que te sentirás muy bien, incluso si ha habido alguna pequeña tensión durante la semana. En realidad no era nada muy grave.

Géminis

Puedes sufrir algún pequeño traspiés o algo que te incomodará bastante durante la jornada y eso torcerá tu humor y te hará estar algo reticente a cualquier tipo de contacto con los demás. No es malo estar a tu aire, aprovecha para leer un buen libro.

Cáncer

Pedirás a la familia que te ayude en un asunto puntual que ves que quizá se te está escapando de las manos. No te van a defraudar porque estarán muy cerca de ti incluso si están muy lejos. Te confortará mucho saber lo mucho que les preocupas.

Leo

Las dificultades no son algo que hoy te vayan a preocupar porque retomarás el sentido de la distancia y la capacidad de enfrentarlas. Vas a saber dar la mejor versión de ti y eso es muy importante para todos los que están cerca y que necesitan verte bien.

Virgo

Si te pones un reto de tipo intelectual debes hacerlo como un apuesta personal y no para medirte con nadie ni para demostrar nada a nadie. La competencia es saludable mientras no raye en una obsesión desmedida por algo inalcanzable.

Libra

Te vendría muy bien hoy buscar un tiempo para concentrarte y meditar, liberar tu cabeza de pensamientos negativos o superfluos que te impiden concentrarte en lo importante. Deja pasar esas ideas que no te aportan nada realmente y te sentirás mejor.

Escorpio

Habrá algo hoy que te incline a dejarte llevar por la pereza y las ganas de no hacer nada y no es algo que debas de reprocharte porque has estado haciendo muchas cosas y esforzándote bastante en estudios o trabajo e incluso en encontrarlo. Déjate llevar.

Sagitario

El sol y su fuerza llegan hoy a tu signo, con renovación que puede significar en estos momentos una especial manera de ver las cosas con el mayor optimismo posible. A pesar de todo, nada ni nadie te van a poder quitar tu sonrisa.

Capricornio

No intentes caerle bien a alguien que no le caes bien así porque sí. Tendrás que establecer lazos de afectividad poco a poco, sin forzar ninguna situación y eso te costará algún tiempo. Intenta mostrar tu lado más simpático y adaptarte al entorno.

Acuario

Es muy probable que vas a estar muy pendiente de todo tipo de novedades que aparezcan ante ti, especialmente las que tengan que ver con la imagen y el cuidado del cuerpo. Pero no creas que todo es tan fácil como parece. No te dejes llevar por las apariencias.

Piscis

Hoy estarás bastante ensimismado o ensimismada con tus cosas y, por lo tanto, bastante ausente del resto del mundo, al que no aciertas a comprender del todo. Pero tendrás que volver a la realidad. Alguien te necesita con la atención alta y mucha receptividad.