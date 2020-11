El detalle del rey Juan Carlos con Ana Obregón en su momento más duro

Este 2020 ha sido el peor año de la vida de Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex el pasado mes de mayo. Seis meses después de su fallecimiento, la actriz ha revelado el emotivo gesto del rey Juan Carlos y la reina Sofía al conocerse que el joven no había podido vencer en su lucha contra el cáncer.

"La primera llamada que tuvimos fue la del rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: 'Pásame a Ana, por favor'. Y tras él, la reina Sofía. Me emocionaron mucho. Al llegar a España, los Reyes Felipe y Letizia. Estoy muy agradecida", ha contado en una entrevista para la revista Hola.

La presentadora también ha hablado sobre todo el sufrimiento que supone perder a un hijo haciendo una confesión muy dolorosa: "Perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. El día que nació mi hijo, ese día nací yo. Antes no había vivido. Me dio la vida él a mí. No se la di yo a él. Por eso, el día que se fue, pues me fui yo y lo único que sé es que jamás volveré a ser la misma".

"Yo quiero vivir este luto, este duelo. porque es lo que Álex se merece. Se merece integridad del duelo, yo no quiero hacerme la fuerte, lloro todos los días. A veces, me pregunto de dónde me salen tantas lágrimas", ha afirmado, y explica que "voy todos los días al cementerio. Porque, en ese lugar, yo me siento todos los días y medito, y encuentro que él, aunque ya no este, está más cerca y eso me consuela".

Obregón echa la vista atrás y asegura que "me arreamiento de tanto trabajo, de no haber estado más con él, de haber pasado más tiempo juntos de pequeño, por ejemplo. Porque eso es la vida. Dedicar tiempo y amor a las personas que quieres".

Sin embargo, la vida debe continuar y "ahora, poquito a poco, con el amor de la gente que me quiere, mis amigos, mi familia, todo lo que recibo de España, la fuerza que me da Álex..., este corazón roto se va a ir recomponiendo", ha dicho de forma esperanzadora.

La bióloga será la acompañante de Anne Igartiburu en las campanadas de TVE, cuando despedirá este duro año, un momento que dedicará a su hijo: "Álex, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti, 'mi todo'. Este año las campanadas resonarán en la eternidad".