'Pyrale' y 'Back to 2069' se alzan con los máximos galardones del Festival La Cabina

'Pyrale', de Roxanne Gaucherand, mezcla ficción y realidad en esta historia ambientada en la región francesa del Drôme provenzal, durante una plaga de mariposas devastando todos los bojes centenarios de la zona, dejando tras de sí un paisaje de ruinas.

"Quería contar a través de esta pequeña historia algo mayor, igual que a lo que nos enfrentamos ahora", ha dicho la autora en referencia a la Covid-19. "Creo que lo que sucede ahora es algo parecido, es decir, la película habla de una invasión y nos acercamos a un desastre económico", relata la directora del film.

Por su "apuesta cinematográfica, generando un mundo propio y singular capaz de adentrarnos en el surrealismo mágico de una plaga de mariposas blancas con el descubriemiento de un primer amor adolescente magnético, el jurado de Sección Oficial, formado por la directora Alba Cros, el autor y director teatral Nacho López Murria y la editora de contenido de Filmin Elodie Mellado, han decidido otorgar el premio a Mejor Mediometraje de Sección Oficial.

Por su parte, la directora del mediometraje 'My World in Yours' (Suecia), Jenifer Malmqvist, se ha hecho con el premio a Mejor Dirección, en cuya película también ha recaído el premio concedido por el Jurat Sènior. Y la película 'Masel tov Cocktail' (Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch, Alemania) ha obtenido el reconocimiento del jurado con los premios a Mejor Guion y Mejor Interpretación Principal para su joven protagonista Alexander Wertmann.

El Mejor Mediometraje de Amalgama es 'Back to 2069', dirigido por Elise Florenty y Marcel Türkowsky. El jurado de esta sección, compuesto por Javier Vilalta, activista de los derechos humanos, Cristóbal Suria, gerente de la Fundació General de la Universitat de València y Laura García Andreu, directora y guionista, han destacado del film la "excelente calidad en el uso de referencias literarias" y el "empleo magistral de una narrativa visual innovadora".

La cinta cuenta la vida de un joven ateniense que intenta un nuevo comienzo en Lemnos, una isla erosionada, árida y militarizada, perdida en medio del mar Egeo. Allí se encuentra atrapado entre dos tramas trágicas que acechan el territorio: una del pasado, la traición del argonauta Filoktitis; la otra del futuro, la guerra distópica del videojuego Altis.

MENCIÓN ESPECIAL

El jurado de Amalgama también ha querido otorgar una Mención Especial al mediometraje que relata el día a día de un grupo de personas de la tercera edad que pasan sus inviernos en un hostal de León para protegerse de las inclemencias y soledad de sus pueblos rurales: 'Hostal España', dirigido por Inma Álvarez, Chus Domínguez y trabajadoras y residentes del Hostal España.

Asimismo, las diseñadoras y artistas Julia Valencia, Patricia Bolinches y Jaume Mora han premiado al mediometraje '48 hours with Dad' de Gal Dor (Israel) con el Premio a Mejor cartel. El film israelí también se ha alzado con el premio del Jurat Jove compuesto por alumnos de la Escuela Barreira A+D. Su decisión se ha tomado "por haber conseguido emocionar a todas las personas participantes del jurado gracias a un relato sencillo en lo narrativo, pero tremendamente complejo en lo dramático y lo afectivo.

"Este premio, concedido por la escuela Barreira A+D consta de la asistencia a la Masterclass online en inglés de Polina Zakh (creativa y vice presidenta de Sila Sveta, [Drake, Cardi B, Alexander Wang] leader en media interactivo, productora clave y compañía de diseño conceptual con oficinas en Moscú y L.A.), que se impartirá dentro del máster en Producción Creativa Digital.

El Premio del Público ha recaído en el mediometraje 'Lychen 92' (Alemania), de Constanze Klaue, en Sección Oficial, y 'Homeland Gone' (Laura Lavinia/España) en Amalgama.

La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València está coorganizado por el Aula de Cine del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y Diputació de València y con el patrocinio oficial de Caixa Popular y Cerveza Turia.