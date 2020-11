Si tienes la piel sensible esta es la manera en la que debes cuidarla con estos sencillos trucos

Si notas tu piel deshidratada, tirante, con rojeces, descamaciones y a veces sientes picor al aplicarte tus productos cosméticos, es muy probable que tengas la piel sensible.

Aunque hay distintos grados de sensibilidad, es muy importante cuidarla correctamente para que nuestra piel no sufra ningún daño y preservemos su salud con productos específicos. Es muy común que muchas personas no sepan que tienen la piel sensible, sobre todo si está en un grado de sensibilidad bajo o incluso medio.

Los síntomas que suele presentar una piel sensible son reaccionar de manera excesiva, se irrita, pica y enrojece con facilidad, y a menudo tiene sensación de tirantez. Esto ocurre cuando se expone a estímulos que no afectarían a otras pieles, como los cambios de temperatura, el frío, el calor, la contaminación, el sol, y a ciertos ingredientes cosméticos como el alcohol.

Aunque las pieles claras son las que más lo sufren, nadie está a salvo de padecerla, ya que la sensibilidad puede presentarse de forma natural, pero también se puede dar de forma ocasional o permanente debido a factores ambientales.

La mejor manera de luchar contra ella para mantener intacta la barrera protectora de la piel es usar productos especialmente diseñados para pieles sensibles y evitar aquellos que nos producen incomodidad y enrojecimiento utilizando los que sean hipoalergénicos, no comedogénicos, sin parabenos ysin alcohol.

También, a la hora de limpiar la piel, lo mejor es optar por el agua tibia que en lugar de la caliente y evitar frotarla con la toalla cuando la sequemos. La hidratación y la protección solar de factor alto es imprescindible todos los días, incluso es recomendable rehidratar la piel varias veces al día con alguna bruma facial.

A la hora de exfoliar, es mejor no utilizar los exfoliantes químicos o los físicos (productos con gránulos), eligiendo en su lugar exfoliantes enzimáticos o los PHA, que son menos agresivos.