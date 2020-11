À Punt prepara un duel musical de talents per al 2021 amb Samantha (OT), Sole Giménez i Eugeni Alemany com a jurats

20M EP

NOTICIA

À Punt prepara 'Duel de Veus', un nou concurs de talents musical per a tota la família a partir del 2021 que estarà presentat per Àlex Blanquer, cara ja coneguda entre els espectadors de la Comunitat Valenciana per la seua trajectòria en diversos programes de la cadena.