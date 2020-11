L'Ajuntament de València situa enguany el pagament a proveïdors en 19 dies i abaixa en un 90% els interessos de demora

L'Ajuntament de València ha situat durant aquest 2020 el període mitjà de pagament a proveïdors en 19 dies i ha reduït en un 90 per cent des del 2015, any del canvi de govern, els interessos de demora pel retard d'aquest tipus d'abonaments, com ha indicat aquest divendres la vicealcaldessa i portaveu del govern municipal, Sandra Gómez.