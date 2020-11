La incidència acumulada es redueix a Elda i Petrer després de dos setmanes tancades i la mobilitat cau diversos punts

Així s'extrau de les dades desagregades per municipis que publica la Generalitat. El Govern valencià ha prorrogat dos setmanes més el confinament perimetral de tots dos municipis, encara que en ser confrontants les seues trames urbanes sí es pot transitar entre elles.

La incidència continua sent elevada en tots dos municipis, però s'ha reduït en més de 200 casos per cada 100.000. En concret, Elda va començar el confinament amb una IA de 881,83 i ara es troba en 648,07; mentre que Petrer tenia 834,40 el dia que la van confinar, va ascendir a 910,26 la setmana passada i aquest divendres se situa en 592,25.

En termes absoluts, Elda té en aquests moments 341 casos detectats en les últimes dos setmanes, i Petrer, 203.

El tancament perimetral de les dos localitats ha suposat una reducció de la mobilitat fora d'aquests municipis. Segons les dades de l'estudi de mobilitat mitjançant localització del mòbil de l'Institut Nacional d'Estadística, els ciutadans s'han mogut dos punts percentuals menys de mitjana pel que fa als dies anteriors del confinament.

De fet, les persones que eixien del municipi de Petrer diumenge passat representaven a penes un 8% de la població, quan fa 15 dies superaven el 10%. En aquell moment, a més, s'advertien desplaçaments fins a llocs de costa, com Santa Pola o el Campello, mentre que el dia 15, els veïns que van eixir del municipi es van dirigir majoritàriament a Elda. També va haver-hi desplaçaments a municipis propers com Saix, Salines, Monòver o Villena, i l'INE compta 32 viatges al centre de la ciutat d'Alacant.

En el cas d'Elda, els veïns es van moure encara menys eixe dia 15, ja que el desplaçament més llunyà que s'observa és a Monòver -municipi confrontant-. No obstant açò, sí van entrar persones de localitats un poc més allunyades com Villena, encara que cal tindre en compte que Elda té l'hospital de referència per a la majoria de municipis del Vinalopó Alt i Mitjà.