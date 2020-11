La Roda dedicará 30.000 euros a mobiliario para el Centro Joven y 6.000 al Consejo Infantil en su presupuesto de 2021

El regidor rodense ha explicado que se contemplará una partida de 6.000 euros mínima "para que los niños y niñas, nuestra juventud, decida en qué se va a gastar ese dinero para conciertos, teatros, actividades y escuchar lo que quieren de las nuevas instalaciones deportivas y culturales que vamos a tener en La Roda". Con respecto al Centro Joven, ha dicho que "debemos dotarles de un edifico moderno y de actividades que vayan acordes a lo que quieren, para que cuando llegue un viernes de una tarde de verano hagamos que puedan ser felices", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Amores ha participado en una charla telemática con cerca de 150 niños de todos los cursos de cuarto de Primaria de los centros educativos de La Roda con motivo del Día de la Infancia. "Es una actividad que me atrae mucho la de poder compartir conversaciones, risas y ocurrencias con los más pequeños y me gustaría haberlo podido hacer en la Casa de la Cultura, pero no puede ser", ha señalado.

Se trata de una de las actividades para conmemorar por parte de la concejalía de Juventud el Día Mundial de la Infancia que se celebra desde 1959 cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Niño por parte de la ONU. Según Amores, "si a alguien le ha afectado esta pandemia ha sido a los más pequeños, niños y niñas que han tenido que hacer caso a normas que muchas veces no entendían". Y aún así, ha explicado, "han dado un ejemplo respetando perfectamente todas ellas, tal y como comprobamos en los colegios".

Ha añadido que es importante que, "desde la acción política, tenemos que llevar a cabo iniciativas para que los niños de La Roda sean felices, paso que tendremos avanzado de cara al futuro". Ha asegurado que "hoy es un día de escuchar con los oídos bien abiertos".