València inicia els tràmits per a comptar amb un Pla director de la Bicicleta

L'Ajuntament de València ha tret a licitació el Pla director de la Bicicleta de València, “l'eina que planificarà l'impuls a la bicicleta durant els pròxims 10 anys”, tal com ha anunciat aquest divendres el delegat de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. La convocatòria ja està publicada en la plataforma de contractació del Sector Públic i el termini de presentació d'ofertes està obert fins el pròxim 3 de desembre.

Es tracta d'un “pla ambiciós”, en paraules de regidor Grezzi, “que ens pot consolidar com una ciutat capdavantera i de referència en tot l'àmbit europeu”. El document de planificació estratègica ha d'establir les línies d'acció per als pròxims 10 anys a la ciutat, un període en el qual “l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament actiu i sostenible ha de normalitzar-se i incrementar-se encara més del que ha crescut fins al moment a la nostra ciutat i en tota l'àrea metropolitana”, ha explicat el delegat de Mobilitat.

L'objectiu, ha explicat Giuseppe Grezzi, “és crear un marc d'estudi i d'impuls a la bicicleta durant la pròxima dècada”. De fet, l'edil ha destacat “l'impuls que ja hem realitzat en els últims anys, des de 2015, en diversos eixos. En primer lloc, en les infraestructures ciclistes, que ha sigut el més visible i que ha generat gran debat a la ciutat. Però que ens ha permés, 5 anys després, ser la ciutat millor valorada per les seues infraestructures ciclistes i pel nombre d'usuaris i usuàries del carril bici”.

Precisament, ha recordat el regidor, València va ser reconeguda l'any passat amb el premi Bike Friendly a la millor infraestructura ciclista de tota Espanya, “un reconeixement important del qual, com a valencians i valencianes, ens hem de sentir molt orgullosos”, ha afirmat l'edil.

El regidor ha explicat també que les polítiques ciclistes “no són una finalitat en si mateixes, sinó un dels principals elements transformadors de la ciutat en les seues maneres de desplaçament i d'ús de l'espai públic: un canvi de paradigma dirigit a invertir la piràmide de mobilitat en la qual fins ara la base eren els vehicles motoritzats”.

De fet, tota la xarxa d'infraestructures ciclistes desenvolupades en aquests anys i les línies de mobilitat urbana ja estaven previstes i planificades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de València, PMUS, aprovat en 2013. “Volem anar transformant la ciutat; ja hem avançat molt en aquests anys però volem anar més enllà; i tenim una potencialitat enorme perquè les condicions de base de València són molt bones per la seua orografia plana, pel seu clima i perquè es porta desenvolupant una cultura de la bicicleta des de fa més de tres i quatre dècades”, ha afegit el regidor.

Tal com ha manifestat Grezzi, “el procés acaba de començar i, per a això, es requereix establir les línies bàsiques que creen els pilars sobre els quals establir les estratègies de creixement i millora de la xarxa ciclista, però també les línies i necessitats d'actuació per a animar a més persones a utilitzar la bicicleta en més desplaçaments i amb major assiduïtat”.

12 mesos de termini d’execució

El contracte per al desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta ix a licitació amb un valor estimat de 74.380,16 € (sense impostos) i un termini d'execució de 12 mesos. Les entitats licitadores hauran de presentar una memòria en la qual es reflectisquen els objectius a aconseguir amb el Pla, i entre els punts a destacar, es proposa la realització d'un diagnòstic, tant del viari com social, que destaque els diferents perfils de les persones usuàries i no usuàries, habituals i esporàdiques de la bicicleta a València.

“Volem conéixer la sociologia de les persones usuàries, però també d'aquelles que no fan ús de la bici i quines són les seues dificultats o reticències”, ha explicat el regidor. Per a això, el concurs preveu també la premissa de realització d'una enquesta i un procés de participació, que hauran de proposar les entitats en la seua oferta.

Així mateix, s'han publicat els continguts mínims que haurà de treballar el PDBV, que giren al voltant dels següents punts: Infraestructures ciclistes, Intermodalitat, Aparcament, Robatoris, Programes sectorials per al foment de la mobilitat sostenible, Agència Municipal de la Bicicleta i Transport de mercaderies, a més d’una memòria econòmica, una programació de les propostes, i la definició dels indicadors de seguiment del pla.

Finalment, en la proposta s'indicaran també els mitjans humans mínims que l'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició de l'assistència tècnica i que constitueixen l'equip de redacció del pla.

Grezzi ha conclòs la seua intervenció assenyalant que estem davant un “pla ampli, que definirà el model de mobilitat urbana en els pròxims anys”. “El PDBV ha de combinar mesures, tant d'estímul dels desplaçaments amb bicicleta com de dissuasió de l'ús irracional del vehicle privat a motor, sempre creant millora de l'espai públic i fomentant els desplaçaments saludables, actius i sostenibles, com és caminar, el mitjà per excel·lència a prioritzar i el transport públic”, ha conclòs.