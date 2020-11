Un ataque de buitres acaba con la vida de una vaca y un ternero en Barruecopardo (Salamanca)

Tal y como ha detallado en la información facilitada a Europa Press, vecinos del municipio vieron cómo en la tarde del jueves una bandada de buitres sobrevolaba una explotación ganadera y dieron aviso a la propietaria.

Cuando ella llegó a la finca, "nada pudo hacer por la vida de una vaca y el ternero, ya que las aves habían picado las partes blandas de ambos animales" cuando la reproductora estaba pariendo, ha indicado Asaja.

"Era la última vaca que tenía apartada para parir, y no he conseguido salvarla. En otra ocasión, me avisaron de los buitres y logré ahuyentarlos antes de que mataran a otra vaca y su ternero", ha lamentado la propietaria a través de la información aportada por la organización profesional.