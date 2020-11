Los hosteleros podrán pedir las ayudas desde el miércoles y el Gobierno prevé otra "cantidad importante" en enero

El Ejecutivo dará luz verde a los correspondientes decretos en un Consejo de Gobierno extraordinario el próximo martes para que las cuantías se puedan solicitar desde el miércoles 25 de noviembre durante un plazo de 15 días, a través de Sodercan y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte.

Y, además, en estas próximas jornadas el PRC-PSOE negociará con los grupos parlamentarios, durante la tramitación de los presupuestos de 2021, otra cantidad "importante" a repartir a partir de enero, también para los hosteleros y otros empresarios afectados por las limitaciones sanitarias y de movilidad.

Así lo han explicado el presidente y vicepresidente de la región, el regionalista Miguel Ángel Revilla y el socialista Pablo Zuloaga, respectivamente, al término de un encuentro con la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), encabezada por su portavoz, Ángel Cuevas, que ha insistido en que solo este colectivo precisa 30 millones de ayudas, una cantidad "coherente" desde el punto de vista de que ese montante supone el 1 por ciento de las cuentas públicas de la Comunidad y ellos aportan el 12% al PIB autonómico.

Y aunque ha calificado de "coja" la reunión, por la diferencia entre lo que reclaman y lo que van a recibir, el presidente de los hosteleros ha puntualizado que la negociación no está "cerrada" y se ha mostrado "esperanzado" de que se puedan consensuar una cantidad "digna" para llegar a la cantidad restante que reclaman, esto es, 18 millones.

"EN 6 Ó 7 DÍAS"

Tras el encuentro, en el que también ha participado la consejera de Turismo, Marina Lombó, el presidente ha explicado que el Gobierno PRC-PSOE está negociando en estos momentos la cifra con los grupos parlamentarios, en el marco del debate presupuestario, y que la dará a conocer "en 6 o 7 días".

Y aunque no ha confirmado si se alcanzarán los 30 millones que reclaman los hosteleros, -"no sé si se podrá llegar o no"-, de los que 12,1 ya se incluyen en las ayudas que aprobará el martes el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria, sí ha asegurado que el Ejecutivo "sabrá estar a la altura".

"Hasta ahí podemos llegar. Estamos haciendo un esfuerzo importante, porque poner este dinero supone quitarlo de otro sitio, pero el Gobierno va a estar a la altura de las circunstancias, ayudando al sector, para que podamos paliar este desastre hasta que acabemos con el virus", ha dicho.

El presidente ha insistido en que todas las medidas implantadas en Cantabria tienen por objeto preservar la salud de los ciudadanos y ha pedido "un poco de compresión" a los empresarios: "Todas las medidas que se toman son las que nos ordena tomar Sanidad y quiero que lo entiendan. Me parece muy bien que se reivindiquen, pero todo el mundo tiene problemas y los dineros públicos son los que son".

Revilla ha sostenido que, según las estadísticas, "el principal foco de contagio son los locales cerrados" y que el Gobierno "no está tomando medidas contra nadie", sino que se limita a seguir las recomendaciones de los sanitarios.

Y sobre las acusaciones que de los hosteleros son los "paganos", ha reivindicado el apoyo continuado del Gobierno a un sector que es "uno de los activos más importantes de Cantabria".

Finalmente, ha recordado que las decisiones que está tomando Cantabria para doblegar la curva de contagios van en la misma línea y son incluso más flexibles que las vigentes en otras comunidades vecinas como País Vasco, Asturias o Castilla y León, o en países como Francia, Bélgica o Reino Unido.

ESFUERZO EXTRAORDINARIO

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha incidido en el "esfuerzo extraordinario" que está haciendo el Gobierno para movilizar estos 15 millones de euros que, tal y como ha explicado, proceden del Presupuesto de Cantabria de este año y llegan después de los más de 130 millones de euros del I Plan de Choque que el Ejecutivo activó tras el primer estado de alarma del mes de marzo.

"El Gobierno tomará todas las medidas que sean necesarias para paliar los efectos económicos de lo que, no podemos olvidar, es una crisis sanitaria", ha advertido el vicepresidente, que ha insistido en todas las decisiones que adopta el Gobierno "están marcadas por el objetivo de preservar la salud de los cántabros y las cántabras" y reducir "el dato muy negativo" de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes que hay actualmente en Cantabria.

Zuloaga ha alertado sobre el incremento de la presión hospitalaria, porque, "cuando se habla de una ocupación de UCI del 15%, significa que sus profesionales están trabajando al 115% de su capacidad".

"Que nadie entienda que abrir una UCI es una buena noticia, es una mala noticia. Significa que más cántabros están hospitalizados y luchando por su vida contra un virus que deja muchas secuelas", ha afirmado.

CANTIDAD DIGNA

Por último, Ángel Cuevas, que ha asistido al encuentro acompañado por otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación, como la directora, Bárbara Gutiérrez, ha señalado que los 30 millones que reclaman es una "cantidad digna" para un sector que tiene 25.000 trabajadores en Cantabria y que necesita en estos momentos la ayuda del Gobierno de Cantabria para superar la crisis.

Preguntado por los contagios relacionados con este sector, ha indicado que según datos de Salud Pública son unos 800, dato que comparado con los casi 25.000 empleos de esta actividad supone el 2,9% del total.