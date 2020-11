Feministes portaran el 25N als balcons i les xarxes per a reclamar la fi de "la pandèmia de violència masclista"

La Coordinadora Feminista de València ha presentat aquest divendres les accions que durà a terme el col·lectiu en el Dia de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, marcat enguany per la pandèmia de coronavirus. "Per la situació excepcional, no hem pogut ni volgut en la situació actual convocar una manifestació", ha explicat a Europa Press una de les portaveus de l'organització, Gabriela Moriana.

D'una banda, el col·lectiu ha cridat a penjar dels balcons i finestres mocadors, samarretes, llaços o teles morades "per a reconéixer l'esforç que s'està fent en la lluita contra la violència masclista i per a condemnar la violència que s'exerceix contra les dones i els assassinats masclistes", ha indicat Moriana.

A més, han convidat fer fotos a aquests balcons i finestres i compartir-les en xarxes socials amb els hashtag '#25N2020' i '#AturemLaPandemiaMasclista', així com remetre les imatges al Facebook de la Coordinadora Feminista de València.

D'altra banda, el 25 de novembre a les 19 hores en la plaça de l'Ajuntament es farà una performance amb siluetes que representaran les 77 dones assassinades per violència masclista des de l'1 de desembre del 2019 fins al 31 d'octubre del 2020. Aquest acte es podrà seguir en streaming a través del Facebook de la Coordinadora.

Així mateix, el moviment feminista ha presentat el seu manifest del 25N, en el qual reclama frenar la "pandèmia de violència masclista" i expressa la seua "ràbia, dolor i indignació davant la barbàrie patriarcal".