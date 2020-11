Marzà assegura que la 'Llei Celaá' avança, modernitza l'educació i dona "ales" als centres educatius per a poder innovar

Marzà s'ha pronunciat així després de firmar un conveni amb el president de l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics, Juan José Montoro, per a impulsar la Formació Professional lligada a la indústria ceràmica en ser preguntat per l'aprovació aquest dijous per part del Ple del Congrés del dictamen de la Comissió d'Educació i FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa també coneguda com a 'Llei Celaá'.

Segons ha apuntat el titular d'Educació, és una llei "que avança en el sentit que les diferents comunitats educatives havien plantejat ja en l'aprovació de l'anterior llei i, per tant, els aspectes més nocius que tenia l'anterior llei s'han eradicat".

"És un pas endavant i positiu que s'alinea també en el treball que hem estat fent des de la Generalitat Valenciana de potenciar i dignificar l'educació, d'avançar cap a una educació cada vegada més innovadora, que estiga més prop de les realitats dels centres educatius, i que els centres educatius puguen decidir, per exemple, part del curriculum perquè es puga arribar a experimentar i innovar més i adaptar-se a les necessitats dels xiquets, que és l'objectiu final", ha afegit.