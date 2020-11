Oltra: "El procés d'adjudicació de la residència de Velluters no ha conclòs i es farà des de l'estricta legalitat"

Oltra, en la roda de premsa per a informar dels assumptes tractats en el ple del Consell, ha defès "el compliment estricte de la legalitat" en aquest procés. Familiars dels residents de Velluters han anunciat aquest divendres que mantenen de manera indefinida les concentracions que realitzen els dissabtes a les 12 hores per a demanar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que recapacite i no acabe adjudicant el centre de majors al grup DomusVi.

Sobre aquest tema, ha recalcat: "És un procés que no ha acabat, no està adjudicat el contracte i la Conselleria seguirà el procediment garantint la legalitat en tot moment i els passos que legalment s'han de donar".

Oltra ha recordat que la gestió d'aquesta residència ja era privada quan va accedir l'actual Consell. "No se m'haguera ocorregut en la vida privatitzar una gestió", ha recalcat. En eixe sentit, ha explicat que "ara hi ha un procés de renovació de contracte perquè s'acaba l'anterior al qual concorren diferents empreses" però ha insistit que "cal veure com evoluciona aquest procediment que no ha acabat".