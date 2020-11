¿Por qué se llamaban entre sí 'Fred' y 'Gladys' el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles?

Hagamos como que nadie ha visto todavía la cuarta temporada de la serie The Crown -no entremos en destriparnos las ficciones tan pronto- y entendamos de dónde vienen ciertos secretos de los pasillos del Palacio de Buckingham. En especial, esos extraños motes que se pusieron entre sí Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles.

Porque dentro de la feliz pareja se han llamado Fred y Gladys, dos extraños apodos que sin lugar a dudas han de tener un significado oculto que hasta bastante tiempo después no se supo. Y que, además, tiene como tercera protagonista en la historia a Lady Di -aunque parezca mentira, con todo el lío que esto supone, la duquesa de Cornualles está deseando ver la ficción de Netflix "con una copa de vino"-.

Tal y como explicó la periodista y escritora Catherine Mayer, autora del libro sobre el hijo de Isabel IICharles: The Heart of a King ["Carlos: el corazón de un rey", en su traducción literal], todo comenzó cuando la princesa Diana de Gales encontró algo que no debía en la oficina de uno de los empleados del heredero al trono de Reino Unido.

"Diana, arrellanada entre una torre de regalos de boda y tarjetas, descubrió una pulsera con dos iniciales, GF, destinada a Camilla", relata la literata. Estamos, por tanto, en 1981, unas semanas antes de la boda entre Carlos y Lady Di. Esta última narró estos hechos a su biógrafo Andrew Morton en 1997 (vía The Sun).

"Entré a la oficina de este hombre un día y dije: 'Oh, ¿qué hay en ese paquete?'", comenzó, "y él dijo: 'No deberías mirar eso'. Así que lo abrí y allí estaba el brazalete. Estaba devastada y dije 'Bueno, se lo va a dar esta noche'", narró la princesa.

"Tenía tanta rabia, rabia, rabia. Ya sabes: '¿Por qué no puedes ser honesto conmigo?'. Pero no, me ignoró completamente. Era como si hubiera tomado una decisión y, si no iba a funcionar, no iba a funcionar", comentó Diana de Gales, que pronto descubrió de dónde procedían esas siglas, G y F.

La madre de los príncipes Guillermo y Harry recordó una conversación con Camilla Parker Bowles cuando ella solo tenía 19 años en la que le comentó de broma cómo hubo un tiempo en el que se llamaban entre sí Gladys y Fred debido a dos personajes del famoso Peter Sellers en el programa de humor radiofónico The Goon Show, que emitió la BBC de 1951 a 1960.

Inmediatamente entendió que su futuro esposo aún estaba enamorado de su expareja. Diana también llegó a contar cómo vio que "Fred" le envió flores a "Gladys" cuando esta tuvo meningitis y, como uno de los momentos más dolorosos, una llamada telefónica que le dejó hecho trizas el corazón.

"Puedo recordar como si fuera ayer mi imagen llorando con un abrigo rojo cuando despegó el avión [se refiere al día en que el príncipe Carlos dio comienzo, poco antes de la boda, a una gira por Australia y Nueva Zelanda]", aseguró a su biógrafo Lady Di.

"[Mi llanto] no tenía nada que ver con que él se marchase lejos. Lo más terrible había pasado momentos antes de que él partiese. Yo estaba en su estudio hablando con él cuando sonó el teléfono. Era Camilla", narró la princesa según el diario británico Daily Mail.

Cabe decir que cuando regresó del viaje, si bien no se tiene constancia de que pasasen la noche juntos -algo que la princesa Diana, eso sí, creía a pies juntillas-, Carlos fue directamente a ver a la duquesa de Cornualles. El lunes siguiente, el príncipe Carlos llevó la pulsera con las siglas al almuerzo. El miércoles fue la boda.

Las otras teorías

RadioTimes, sin embargo, difiere de la teoría de que Camilla Parker Bowles le contase su secreto con Carlos a una pipiola Diana en 1980, a pesar de que hay fotografías de ambas juntas aquel año, como cuando fueron a ver concursar al príncipe en las carreras Ludlow, apostando porque sería la propia Lady Di quien se habría dado cuenta en un momento dado debido al gran número de notas con estos motes que se intercambiaban con frecuencia su prometido y la duquesa.

Además, también el periodista y presentador Jonathan Dimbleby aseguró en Prince of Wales: A Biography, una hagiografía del heredero que escribió en 1994, que la G y la F no provenían de The Goon Show sino de la película His Girl Friday, que en España se conoce como Luna nuevay que protagonizaron Rosalind Russell y Cary Grant bajo la dirección del maestro Howard Hawks. A favor de esta teoría está que Jonathan Dimbleby fue quien le realizó la entrevista al hijo de la reina Isabel II cuando este confesó que había sido infiel a Lady Di.