Tras el éxito de 'Mask Singer', Atresmedia apuesta por 'I Can See Your Voice', un nuevo concurso musical

Atresmedia sigue la estela de estrenos de éxito. Tras el pelotazo de Mask Singer, la cadena se decanta por continuar con el misterio con respecto a los participantes de sus programas.

La última apuesta es I Can See Your Voice un nuevo talent surcoreano de éxito internacional, producido por CJ ENM, en el que los concursantes deberán adivinar si los misteriosos cantantes son buenos o malos vocalistas antes de escucharlos cantar.

Los concursantes recibirán una serie de pistas y, además, tendrán que seguir su instinto tras ver cómo los participantes se mueven en el escenario y hacen playback, pues no emitirán ni una sola nota musical. Para completar la tarea, por fortuna, recibirán la ayuda de un grupo de famosos fijos y un artista de renombre.

I Can See Your Voice entrará a formar parte de la nueva apuesta de Atresmedia por el entretenimiento, algo que ya le está dando sus frutos tras los increíbles datos de audiencia de Mask Singer, que superan con creces a los obtenidos por Mediaset, su competidora directa.

En los últimos años, los formatos de entretenimiento han ido llenando poco a poco la parrilla de Atresmedia. Programas como ¡Boom!, ¡Ahora caigo! o la reciente incorporación de Pasapalabra están dando más de una alegría a la cadena.

Algunas de las últimas adquisiciones del Grupo han sido Drag Race, que será adaptado por AtresPlayer Premium y que atesora 19 premios Emmy, y el concurso Divididos, cuyo estreno será próximamente y contará con Luján Argüelles como presentadora.