Labora oferirà 800 cursos en el Pla de Formació 2020-2021 per a unes 13.000 persones aturades

A partir d'ara, els cursos se n'aniran publicant en Punt Labora de manera escalonada en l'apartat de formació. D'aquesta manera, a mesura que es publiquen, les persones aturades podran sol·licitar una plaça en aquella oferta formativa que més els interesse per a millorar el seu currículum.

Per a açò hauran d'accedir a Punt Labora i a través de l'apartat de Formació, buscar aquells cursos que els interessen; per a seguir fàcilment aquests passos, Labora ha posat a la disposició del públic general aquest tutorial. A més també es pot accedir a través de l'APP GVA Punt Labora.

Els qui preferisquen rebre una orientació per a conéixer quins continguts s'adapten més al seu perfil professional, pot demanar cita per a rebre assessorament per part del personal tècnic de la seua oficina més propera. La sol·licitud es pot tramitar de forma senzilla a través de la web, seleccionant l'opció 'Cursos de formació'.

En total, Labora oferta al voltant de 14.000 places repartides en tot el territori. Està previst que la província de València oferisca entorn de 6.000 places, seguit de la província d'Alacant amb unes 5.000 i de la província de Castelló, amb aproximadament 3.000 places.

La finalitat d'aquesta formació és impulsar la inserció laboral de les persones aturades millorant la seua qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball, destaca la Generalitat en un comunicat.