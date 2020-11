"El asturiano no es ahora moneda de cambio en la negociación presupuestaria", afirma Zapico (IU)

Así lo ha señalado el también diputado acompañado de la portavoz parlamentaria Ángela Vallina en una rueda de prensa sobre el Fondo de Rescate para paliar los efectos de la COVID-19.

En la misma, fueron interrogados por las declaraciones de este jueves de la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Susana Fernández, donde afirmó que el Gobierno se había comprometido con ellos a no abrir el debate de la oficialidad en el 2021. Posteriormente, la formación naranja puntualizó que el compromiso era que no iba a haber una partida presupuestaria para la oficialidad.

En ese sentido, preguntados por este tema, Zapico ha indicado que el tema del asturiano "no es ahora moneda de cambio en la negociación presupuestaria". "Nosotros vamos a garantizar que en los presupuestos de 2021 siga habiendo partidas para la Academia de la Llingua, para las publicaciones en asturiano y para la Dirección Xeneral de Política Llingüística", ha afirmado, para añadir que "todo lo demás" -en referencia a la oficialidad- es una cuestión "que habrá que abordar en otro momento".

Por otro lado, sobre la cuestión de que, según Ciudadanos, los presupuestos no vayan a incluir una partida para desarrollar la oficialidad, Ángela Vallina ha apuntado que no puede existir esa partida "porque no hay oficialidad".