Papá Noel conectará con los niños aragoneses a través de videollamadas en Puerto Venecia

Este viernes, 20 de noviembre, el 'shopping resort' hubiera inaugurado su encendido de luces de Navidad. Por responsabilidad ante la pandemia, en esta ocasión no se repetirá el espectáculo luminoso de otros años, "pero sí la ilusión, la magia y la emoción, propias de estas fechas, llenarán cada rincón del centro. Todo ello, de la mano de un invitado de lujo: Papá Noel", han anunciado desde el complejo.

En concreto, recién llegado desde Laponia, Papá Noel se ha colado en Puerto Venecia para encender, a escondidas, las luces navideñas en todo el 'shopping resort'. Así, pretende ayudar a mantener la ilusión entre los ciudadanos con varias sorpresas, entre ellas, ha dejado en el centro tres paquetes ocultos muy especiales, cada uno valorado en mil euros.

Además, Puerto Venecia ha querido sumar más magia a esta acción y dar luz a la Navidad de las familias que más lo necesitan, y donará 10.000 euros en juguetes al proyecto Asociación Sonrisas Solidarias y a los niños más desfavorecidos, a través de la Asociación Solidariaonline.

De esta forma, por un lado, sumará esfuerzos a la gran labor que la Asociación Sonrisas desarrolla desde 2014, con un proyecto dedicado a la atención y visita de niños enfermos, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Emergencias. Por otro, esta donación de juguetes también irá destinada a los niños más desfavorecidos a través de la Asociación Solidariaonline, que centra sus acciones en la ayuda a personas en riesgo de pobreza.

Pero el trabajo de Papá Noel no se limitará solo a esta visita a Puerto Venecia. La situación sanitaria hace que este año haya que extremar las precauciones y el contacto físico habitual con Santa Claus no sea posible; pero esto no impedirá que todos los niños puedan hacerle llegar sus cartas y compartir con él sus deseos.

Para ello, el centro comercial instalará estos días una máquina mágica, única en el mundo, a través de la cual se establecerá una conexión especial y directa con Laponia y el auténtico Papá Noel. Todos aquellos que quieran tener este encuentro digital, deberán hacer su reserva a partir de la próxima semana en la web del 'shopping resort'. Una acción segura para mantener la ilusión y atender las peticiones de los más pequeños.

Además de estas conexiones digitales, desde Puerto Venecia, el centro también hará posible que Santa Claus continúe visitando colegios, como era habitual. Así, 5.000 alumnos de más de 40 colegios de Zaragoza recibirán la videollamada de este entrañable personaje.