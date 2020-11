La llista d'espera quirúrgica abaixa 19 dies a l'octubre a la Comunitat Valenciana

Del total de pacients inclosos en la llista d'espera estructural, 25.991 porten 90 dies esperant, 8.794 entre 91 i 180 dies, i 57.952 més de sis mesos.

El departament de salut amb més demora és Vinaròs, amb 202 dies, seguit del departament de Castelló i l'Hospital Provincial de Castelló, amb 194 dies, Hospital General de València 183, La Fe 162, l'Hospital provincial d'Alacant 152, Alacant 146, Alcoi 142, Dénia 139, Xàtiva 138, la Ribera 125, Oriola 105, la Plana 109.

Per sota dels cent dies es troben Sagunt i Requena 98, El Clínic 95, Gandia i la Marina Baixa 93, l'Anau 88, el General d'Elx 87, Elda 86, el Peset 70, Manises 49, Elx-Crevillent 41, Torrevella 32.

Per especialitats, la que té més espera és cirurgia pediàtrica, amb una mitjana de 195 dies, seguida de cirurgia plàstica amb 192 i cirurgia toràcica amb 184, cirurgia ortopédica i traumatologia 171, neurocirurgia 156, otorinolaringologia 155, cirurgia maxilofacial 138, urologia 133, ginecologia 116, cirurgia general 102.

Per contra, els que menys ha d'esperar per a ser intervinguts són cirurgia vascular, 80 dies, els de oftalmologia 82 i la cirurgia cardiovascular 83, dermatologia 86.

Si es comparen les dades amb fa un any, al setembre de 2019 -aleshores es publicaven de forma trimestral i no mensual com es fa des de gener d'enguany- la demora estructural era de 109 dies, 23 dies més que ara, mentre que 55.087 persones esperaven a ser intervinguts, 2.705 pacients menys.

EFECTE DE LA PANDÈMIA

La llista d'espera va començar a apujar a partir de març amb l'arribada de la pandèmia que va obligar la Conselleria de Sanitat a dictar el dia 12 una resolució en la qual va ordenar la suspensió o el retard de les intervencions quirúrgiques programades, les consultes externes no preferents, les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats per a poder fer front als ingressos del coronavirus.

El resultat va ser que la demora mitjana estructural va començar a créixer dels 80 dies de febrer, als 97 al març, als 126 dies d'abril, 150 maig, i 154 dies al juny. Al juliol va començar a descendir a 147, encara que a l'agost, coincidint amb el període vacacional, va pujar a 157 i al setembre va baixar sis dies.

La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, va explicar en la seua intervenció en les Corts que aquest descens és conseqüència del pla adoptat en la desescalada per la Conselleria per a fer front a aquesta situació centrat a potenciar l'autoconcert en la sanitat pública i les derivacions a la privada a través del pla de xoc.

No obstant açò, va advertir que l'arribada de la segona onada de la pandèmia pot derivar en "una aturada" en aquesta reducció de les llistes d'espera per l'increment d'ingressos de Covid, encara que de moment en el tall d'octubre encara no s'ha deixat notar.