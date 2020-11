Cvirus.- El PP presentarà un pla perquè les farmàcies valencianes facen test d'antígens com Madrid i Galícia

Així ho ha avançat la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en roda de premsa després que el Ministeri de Sanitat plantejara aquest dimecres a les comunitats autònomes que presentaren un pla detallat per a fer aquestes proves.

La petició del PP respon les dades "preocupants" a la Comunitat Valenciana, amb el triple d'incidència acumulada des de finals de setembre fins a una taxa de positivitat del 18% per cent proves, "cinc punts per sobre de la mitjana i deu més que a Madrid". "Tant que Puig criticava Ayuso", ha afirmat Bonig sobre el president valencià, Ximo Puig (PSPV), i la madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (PP).

Aquesta incidència, al seu juí, demostra que la pandèmia està descontrolada a la Comunitat Valenciana com estableix l'OMS en superar el 15% i que les últimes mesures restrictives com el tancament perimetral no serveixen per si soles per a controlar-la.

El PPCV també rebutja que la Comunitat siga la que menys PCR i test realitza d'Espanya, "88 punts per sota de la mitjana nacional", i recorda que la distribució d'antígens en farmàcies està avalada per la UE. Per açò, vol que la Generalitat presente al Govern el seu pla la setmana que vé, establint quantes oficines, en quines condicions i el material del qual disposen.

És més, Bonig ha recordat que Puig va assegurar al juliol que la Comunitat podia començar a fer 14.000 test entre antígens, PCR i serològics, "una altra mentida", i ha denunciat que la Conselleria de Sanitat òbvia i ninguneja els farmacèutics. "Tot l''staff' hauria d'estar treballant en eixe pla, els 330 assessors que no tenen res millor a fer", ha reclamat per a no anar "d'improvisació en improvisació".

NADAL

A un mes de Nadal, el PPCV creu que la Generalitat hauria d'estar treballant en les mesures i no centrar-se solament a ajornar el tancament perimetral, l'última des d'aquest divendres fins al 9 de desembre: "Podrà prorrogar-ho un mes o set, però si no hi ha test, test i test serà impossible controlar la pandèmia".

Sobretot, ha defès la 'popular', per a donar seguretat jurídica i evitar que les restriccions entren en vigor abans del cap de setmana i calga rectificar un dissabte, com amb l'últim decret, amb l'objectiu de "no arruïnar el poc que queda en peus". També veu amb bons ulls la possibilitat que plantegen els hostelers que els sopars de Nit de cap d'any siguen dinars "si van acompanyats de test".

Tot açò s'agreuja, per al PP, amb el fet que la Generalitat no haja formalitzat el comité d'experts que va anunciar Puig a l'abril "a so de bombo i platerets", com reflecteix una resposta parlamentària del secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer, "de la seua màxima confiança".

Bonig ha advertit que precisament aquests especialistes eren els que "deien que no era productiu fer els test a pesar que en altres comunitats estan donant resultats". "Em costa dir mentider al president, però la realitat és que no s'ha constituït encara que Presidència intente donar-li la volta", ha asseverat.

En conseqüència, el PPCV vol que aquest comité siga oficial i explique "no només amb teòrics de les universitats", sinó amb els treballadors que estan en primera línia de la pandèmia per a dissenyar una estratègia.

REBUIG A LA PAGA EXTRA

També veu "molt significatiu" que tots els sindicats hagen rebutjat la paga extra del Consell per a gratificar als sanitaris, a més d'advertir que l'Advocacia de la Generalitat tem un "devessall" de recursos i un col·lapse per a abonar-la. "No done crèdit: exclouen el personal de seguretat de les concessions i el de neteja, l'esclavó més feble", ha recalcat Bonig.

Mentrestant ha tornat a criticar que segueix la vaga dels MIR, els ambulatoris estan "col·lapsats", "posen en risc als sanitaris de les residències" en no fer-los test cada 15 dies i hi ha intervencions quirúrgiques sense realitzar PCR a pacients com va denunciar el Sindicat Mèdic.