Últimas horas para disfrutar los precios pre Black Friday de Sephora: rebajas de hasta el 65%… ¡y muchas sorpresas!

Los beauty addicts están de enhorabuena: con motivo de la próxima celebración del Black Friday han sido muchos los comercios que ya han empezado a ofrecer sus productos a precios de saldo. Entre estas rebajas incluso podemos encontrar algunos calendarios de Adviento que nos ayuden a empezar la Navidad con buen pie... ¡y con un rostro impecable! Por ello, esta jornada de descuentos masivos es perfecta para renovar aquellas herramientas imprescindibles en nuestro neceser, como brochas y gadgets como el rodillo de jade; y, también, para conseguir las últimas tendencias en maquillaje.

Entre los ecommerces que más están apostando por el Black Friday se encuentra Sephora que, desde hace una semana, se encuentra sumido en una precampaña muy atractiva que, sin embargo, hoy llega a su fin para dar la bienvenida al Viernes Negro. Pero, si bien es cierto que esperamos muchas ofertas en sus días grandes, los descuentos (¡y regalos!) con los que se despiden de estos días de superprecios merecen una oportunidad.

Y es que, durante estas últimas horas, desde Sephora no solo se han centrado en las ofertas Wow en maquillaje, cosméticos o perfumes. También han lanzado un regalito para aquellos cuyas compras suban de los 60 euros: con el código ‘MINIREGALO’ recibirás con tu pedido un saco con cinco minimuestras. ¡Y no es todo! Puedes conseguir 3x2 en productos en formato viaje y estuches navideños. ¿Te vas a poder resistir? Si no aguantas la tentación, ¡bajo estas líneas te dejamos muchos descuentos más!

¡Corre, que las ofertas acaban el 22 de noviembre!

Black Prices, artículos variados hasta el 65%.

Hay descuentos en numerosos productos. Sephora

Cuida de tu melena, con hasta el 20% de descuento.

Descuentos en productos para el cuiado del cabello. Sephora

Perfumes, con ofertas de hasta el 15%

Los perfumes tienen rebajas de hasta el 15%. Sephora

Descubre todas las ofertas de este Black Friday.

