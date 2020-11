Consultorio de Vivienda: "Compré un piso y el trastero está ocupado, ¿puedo llamar al cerrajero y cambiar la llave?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Puertas cortafuegos abiertas

PREGUNTA Soy propietaria de una vivienda y tengo problemas constantes con el administrador y vecinos a causa de las puertas cortafuegos. Para acceder a los garajes y trasteros hay que atravesar dos de esas puertas que los vecinos siempre mantienen abiertas y sujetas con piedras, para ventilar según ellos.

El administrador siempre les da la razón y el presidente de la comunidad también. Tanto los vecinos como el administrador me tienen manía y me hacen la vida imposible. hasta el punto que se ha celebrado un juicio ya por agresion física con uno de los vecinos. Vivo sola y se mofan de ello. Tengo miedo. ¿Cómo puedo actuar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En cuanto a las puertas, está en lo cierto. Para que cumplan su función y evitar que acceda el fuego a la zona de viviendas deben estar cerradas. Respecto a la convivencia con los vecinos, si está sufriendo amenazas o similar puede denunciar los hechos ante la Policía y acudir a los tribunales de justicia.

Agua solo en mi plaza de garaje

PREGUNTA Cuando llueve muy fuerte entra agua en el garaje y mi plaza es la primera que se inunda. Hay un pozo con bomba para vaciar el agua pero debido a los desniveles del suelo el agua se queda encharcada en mi plaza y a su alrededor porque no llega al pozo.

El origen de la filtración es complicado de encontrar y reparar porque filtra por la pared y también por las juntas de las tuberías. He pedido al presidente y al administrador que se tome alguna medida pero como soy el único afectado no han hecho nada. ¿Está la comunidad del garaje obligada a solventarlo? Si es asi, ¿cómo puedo reclamar formalmente para que lo hagan?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad está obligada toda vez que le está afectando a su normal uso e incluso puede causar con el tiempo daños en el solado y en la impermeabilización del garaje.

Sin devolución de fianza

PREGUNTA Quería saber qué puedo hacer si una agencia inmobiliaria de habitaciones se niega a devolverme la fianza. En el contrato contrato hay una fecha y fin, pero en ningún apartado pone claramente que se te quita antes de irte del tiempo establecido.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si no le devuelven la fianza en tiempo y forma deberá reclamarla judicialmente. No obstante, no indica qué argumentan para retenerle la fianza.

Carcoma en las vigas comunes

PREGUNTA Hace un año compramos un piso para reformar a modo de inversión. Solicitamos los permisos de obra al ayuntamiento. Cuando estábamos procediendo a empezar la obra, tirando techos, nos encontramos con que las vigas estructurales y comunes del edificio tenían carcoma.

Nuestra aparejadora nos paralizó la obra ya que teníamos que tener el permiso de la comunidad para tocarlas. Nos pusimos en contacto con el administrador, mandando él un arquitecto que tenía la comunidad; todos dieron el ok para que se convocase una junta y obtener el permiso (que conlleva una derrama para los otros propietarios) y así poder seguir.

El problema fue cuando el administrador, por problemas con la presidenta, decidió dejar la comunidad. Nos intentamos poner en contacto con ella, realizamos unas 20 llamadas (todas sin contestación) y nos personamos en su casa (obviamente no nos abrió o no estaba).

Llevamos casi 3 meses parados porque ella no quiere atendernos. Hemos tenido que hablar con un abogado y hemos enviado unos 3 burofax pero seguimos sin respuesta alguna ante la pasividad de esta mujer.

Nosotros no tenemos problema en solventar los desperfectos comunes, ¿qué más podríamos hacer, hay alguna forma de convocar una junta sin ser la presidenta y sin que otro vecino optase por ella? ¿Hay otra manera de agilizar el proceso de tocar elementos comunes?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, si la presidenta no convoca, pueden reunir las firmas del 25% de propietarios o de cuotas de participación para convocar directamente y adoptar una decisión al respecto.

Se trata de obras de obligado cumplimiento para la comunidad al tratarse de conservación y mantenimiento sobre elementos comunes del edificio.

Treinta años dentro

PREGUNTA Me he comprado un piso y resulta que el trastero está ocupado por otro vecino. Preguntando a la administradora, me comenta que están siendo usados desde hace 30 años, independientemente de las escrituras y de catastro y que por llevar tanto tiempo legalmente no va a ser fácil recuperar el trastero.

El trastero no tiene techo sino una malla y su contenido es una bici, un somier y alguna caja pero por la capa de polvo parece no haberse tocado en años. ¿Puedo abrir el trastero con un cerrajero y cambiar la llave? ¿Qué tendría en ese caso que hacer con las pertenencias que se encuentran dentro? Poseo las escrituras que me acreditan como dueña del mismo.