Ana Rosa Quintana explica por qué no admitieron a sus hijos en un colegio concertado: "Me parece justo"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha protagonizado un debate sobre la educación concertada junto a su compañera Esther Palomera, a raíz de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de educación Celaá. La colaboradora ha defendido que la propia enseñanza privada se queja de que los colegios concertados compiten deslealmente con ella.

Ana Rosa ha defendido que para entrar en un colegio concertado los alumnos deben cumplir los mismos requisitos que para entrar en un colegio público, algo que ha negado Palomera. "¿Perdona, me lo vas a explicar a mí? Tengo un colegio concertado estupendo al lado de mi casa y no han admitido a mis hijos", ha comentado la presentadora.

La colaboradora ha seguido en su línea y ha explicado que, entonces, la conductora del programa le da a ella la razón, ya que la enseñanza concertada no puede excluir a niños a la hora de matricularse. Quintana ha explicado que estos no han sido los motivos, sino que sus hijos no han sido admitidos debido a criterios de renta y vivienda, algo que sucede de igual manera en la enseñanza pública.

"No los han admitido, y me parece justo, igual, porque hay otros niños que necesitan más esas plazas. Tú no puedes ir a un colegio concertado y decir: 'Quiero que venga mi niño'", ha defendido la conductora del magazine de Telecinco.

La tertuliana Isabel San Sebastián ha apoyado la teoría de la presentadora y ha contado, también, su propia experiencia con la educación de sus hijos. "Tanto en la escuela pública como en la concertada existen un sistema de puntos y, si no los reúnes... A mí me pasó con mis hijos, que tengo un colegio público estupendo a 40 metros de mi casa donde no aceptaron a mis hijos porque el nivel de renta de sus padres era demasiado alto", ha detallado al colaboradora.

Quintana ha apoyado la iniciativa de reformar la gestión de la educación pública y dotarla de más fondos, pero no comparte todos los puntos aprobados en la ley Celaá. "Todos los ciudadanos quieren una educación pública buena, de calidad y de prestigio y ojalá doten económicamente para que así sea, que yo lo dudo. Y por último, no se puede sacar una ley tan importante con tan poco margen", ha sentenciado la comunicadora de Mediaset.