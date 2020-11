María Galiana, sobre la violencia machista: "El hombre aún no ha perdido ese sentido de propiedad heredado"

Este jueves, María Galiana, Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó, hizo un hueco en su apretada agenda de rodaje para entrar por videollamada a Las cosas claras, el nuevo programa de Jesús Cintora en La 1. Y, durante su conexión, la veterana actriz no desaprovechó la oportunidad de dar su más sincera opinión sobre la actualidad política, en concreto sobre el debatido concepto de violencia machista.

"Es muy difícil terminar con esta lacra que hay ahora porque yo creo que, en general, el hombre todavía no ha perdido ese sentido de propiedad que ha heredado de generaciones ancestrales", opinó la intérprete. El presentador le habló después de Vox, quien todavía no apoya un texto que condena la violencia machista y se niega a darle esa denominación.

La actriz María Galiana, en @cosasclarastve, sobre la violencia machista: "Es muy difícil terminar con esta lacra. En general, el hombre todavía no ha perdido ese sentimiento de propiedad que ha heredado de generaciones ancestrales"



— RTVE (@rtve) November 19, 2020

"Hay que analizar que hay una serie de mujeres, y no en un número menor, que les parece muy bien el papel que a lo largo de la historia han desempeñado", añadió. Es decir, aunque les parece bien que puedan votar, tener cargos políticos o reivindicar igualdad y derechos, "no les parece mal que sea, por ejemplo, el hombre el que dirige, el padre de familia el que tiene la autoridad o el hombre el que piensa por los dos y decide".

"Esas son las que forman parte de esos partidos. Y las que sustentan esas teorías y esa filosofía. No todas, y muchísimo menos las mujeres, están dispuestas a ser independientes y a vivir la vida como ellas quieren vivirla", respondió María Galiana.

Aunque no mencionó ningún partido en concreto, Jesús Cintora sostuvo que hay todavía "cromañones de mente" con "posiciones machistas", a lo que la actriz apostilló: "Es que es muy cómodo que piensen por una. Es muy cómodo decir 'tú respondes' a un marido y yo solo me preocupo de lo que me tengo que preocupar y eso es lo que yo creo que es el caldo de cultivo de ese machismo latente que tenemos todavía".

María Galiana parece saber de lo que habla, pues el jueves se cumplieron 85 años desde que la mujer pudo votar en España, justo su edad. Y es que el cambio en la historia de la mujer ella lo ha vivido y revivido de cerca, no solo por su veteranía, sino por su trabajo en Cuéntame cómo pasó.