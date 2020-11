Familiars de la residència de Velluters mantenen concentracions contra l'adjudicació a DomusVi

L'adjudicació, han indicat aquests familiars en un comunicat, no és definitiva i, per tant, reclamen que es paralitze el procés ja que es tracta d'una entitat "per tots coneguts per la seua pèssima gestió i que acaba de ser sancionada per la Conselleria".

El col·lectiu de familiars ha afirmat que no va a parar de mobilitzar-se fins a aconseguir la paralització i ha lamentat la situació "dramàtica" i l'"angoixa generada" tant per als residents com per als familiars, els quals continuen en aquests moments "sense una resposta clara" per part dels responsables polítics valencians.

Es dona la circumstància que una de les residències gestionades per DomusVi, la de Llíria, està sent investigada judicialment després d'unes imatges aportades per una extreballadora del centre en la qual es veia ancians desatesos, sense roba i tirats pel sòl.