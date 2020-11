Funcas entrega a un vallisoletano uno de los Premios Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales

En total, se han presentado 500 tesis, lo que supone un incremento del 24% respecto a la anterior convocatoria. Los ganadores de este galardón, cuya entrega se ha realizado de forma telemática por la pandemia, pertenecen también a las universidades de Cantabria, Valencia y Zaragoza.

En Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física ha resultado premiada la tesis de Javier Gómez Pilar, de la UVA, 'Characterization of neural activity using complex network theory. Application to the identification of the altered neural substrates in schizophrenia', dirigida por Roberto Hornero y Jesús Poza.

Funcas ha premiado la excelencia del trabajo de investigación económica y social en su formato académico, las tesis doctorales, desde el año 2006.

Hasta 2016 concedía el galardón en un único ámbito, el de las Ciencias Sociales. Desde ese año, la Fundación amplió los Premios Enrique Fuentes Quintana a tres nuevas categorías, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Matemáticas o Física y Humanidades. El objetivo es recompensar el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que exige la realización de una tesis doctoral.

Los Premios Enrique Fuentes Quintana llevan el nombre de uno de los economistas de la segunda mitad del siglo XX con mayor influencia académica y social en España. Catedrático y jurista, la Hacienda Pública fue su principal campo de estudio.

Fuentes Quintana (1924-2007) ingresó por oposición en el cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado en 1951. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales y director general de Funcas, donde lanzó la prestigiosa revista Papeles de Economía Española además de publicaciones especializadas en el sector financiero.

En 1977 fue nombrado vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía desde donde promovió política y técnicamente los Pactos de la Moncloa. Recibió numerosas distinciones, como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1989), el Premio Jaime I de Economía (1993) o el Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1998). También presidió la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

La convocatoria 2019/2020 estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre. Los interesados en participar pueden consultar las bases en la página web de Funcas