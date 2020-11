Louzán dice que "no hay ningún perjuicio para la administración" en las obras por las que se le juzga por prevaricació

Louzán se ha pronunciado de este modo a su llegada a los juzgados de A Parda, donde se enfrenta a juicio por un supuesto delito de prevaricación y otro de fraude. Además, a ella se la considera cooperadora necesaria en relación a unas supuestas irregularidades en las obras del campo de fútbol de hierba artificial de O Buelo en el año 2011.

Antes del arranque del juicio a las 10,00 horas en el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra, Louzán se ha dirigido a los periodistas para "dejar muy claro que no hay ningún perjuicio para la administración", una circunstancia que, según ha indicado, era lo que a él le "preocuparía".

En su intervención, ha sostenido que "únicamente" se trata de "un procedimiento administrativo" una "cuestión puramente técnica". "No es una cuestión que me toque a mi ni a la ex alcaldesa de Moraña", ha manifestado.

Asimismo, ha defendido la legalidad de todo el proceso de adjudicación de las obras en el campo de hierba artificial de O Buelo "por lo tanto absoluta tranquilidad y confianza", ha asegurado.

Louzán ha añadido que en toda su trayectoria con responsabilidades públicas ha manejado "presupuestos de un volumen muy grande y sin embargo en ningún momento se discutió nada" por lo que entiende que el caso que este viernes le sienta en el banquillo de los acusados "viene dado de comentarios que otras personas hacen sobre un proceso".

Además, el expresidente de la Diputación de Pontevedra ha comentado que "nunca estuve en un juicio" pues en otros procesos judiciales en los que estuvo implicado "acabaron en nada".

El abogado de Rafael Louzán llamará para su defensa a todos los técnicos de la Diputación, desde Intervención, Contratación, los propios ingenieros y arquitectos, tanto de la empresa como del Ayuntamiento de Moraña. Incluso se aportarán las fotografías hechas por los medios de comunicación el día de la inauguración del campo de fútbol para tratar de determinar que en ese momento ya estaban hechas las obras que se adjudicaron con posterioridad.

"Si quisiéramos cometer algún tipo de irregularidad no creo que hubiésemos llamado a los medios de comunicación", ha afirmado el experesidente de la Diputación de Pontevedra.

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta y exalcaldesa de Moraña Luisa Piñeiro ha declarado antes de entrar en la sala de vistas que afronta este juicio "con mucha tranquilidad" y "confiando en la Justicia porque esto tiene que salir bien".