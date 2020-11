Hechas en España y con lista de espera: así son las zapatillas perfectas para todo el año

No hay nada que nos cueste más que, con el cambio de temporada, ponernos manos a la obra para llevar a cabo el cambio de armario: por muchos trucos que conozcamos no hay quien nos libre de esa tarea. Dentro de esta reorganización, el calzado es uno de los elementos que más nos trae de cabeza, puesto que pasamos de los veranos donde las sandalias y los zapatos ligeros apenas ocupan espacio al invierno donde las botas y los botines acaparan todo el disponible. Por ello, no hay forma de que siempre ocupen la misma posición dentro de nuestro armario y nos vemos obligados a rediseñar nuestra organización con cada estación.

Por suerte, la innovación de una empresa española ha hecho posible que, ahora, en nuestro vestidor podamos incluir unas zapatillas con las que podemos olvidarnos del cambio de armario, puesto que, al estar elaboradas con un tejido único de lana merina, mantienen nuestros pies calientes en invierno y frescos en verano. Nos referimos a las sneakers de Yuccs que, además de cómodas, autorregulan la temperatura de la piel, mejoran su traspiración, evitan los malos olores... ¡y pueden meterse en la lavadora! Pero, sin duda, la gran apuesta de esta marca es, sin duda, la sostenibilidad, puesto que se desarrollan dentro del concepto de slow fashion.

Así, esta firma consigue producir todo su catálogo bajo las premisas de respeto al medio ambiente y sostenibilidad, empezando por los materiales naturales que emplean y a partir de los cuales desarrollan sus propios materiales: lana merina para el tejido, caña de azúcar para la suela y aceite de ricino para las plantillas. Además, apuestan por el comercio y la producción local y unen tecnologías innovadoras y tradición para crear un calzado que apoye un consumo responsable. ¿Quieres enamorarte de su catálogo?

Además, desde el viernes 20 de noviembre, comienza la campaña del Black Friday en Yuccs para que sus zapatillas aún sean más irresistibles: puedes ahorrar 10 euros en la compra de un par y 25 en la de dos. Además, uno de sus productos más novedosos y útiles, las mascarillas reutilizables de lana merina, también estarán rebajadas un 15%. Pero, ¡aún hay más! Todos los envíos y devoluciones serán gratuitos y se extiende el plazo de devolución hasta el 15 de enero, para poder adelantar las compras navideñas sin problemas.... ¡y asegurar el acierto!

¿Cuáles son los diseños disponibles?

- Merino Sport. Con diseños unisex, estas zapatillas destacan por ser suaves, ultraligeras, flexibles y transpirables. Características que todos anhelamos en unas buenas deportivas para que, si nos acompañan durante la jornada, lo hagan con confort. Cabe destacar que, aunque el color navyes el que hemos reseñado bajo estas líneas, están disponibles en otros muchos colores: rojo, azul, negro, beige o rosa, entre ellos.

Modelo Navy Sport, de Yuccs. Yuccs

- Merino Casual. También disponibles para él y ella, este segundo modelo se caracteriza por unas líneas más redondeadas y desenfadadas, lo que hace que sean perfectas para nuestro día a día. Con una suela ancha que nos aísla del asfalto, las Casual están fabricadas, además de con lana merina, con caña de azúcar, consiguiendo que sean naturales, cómodas y ligeras. Tanto para él como para ella, ¡también están en otros muchos colores!

Modelo Casual beige, de Yuccs. Yuccs

