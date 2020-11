Puig confirma el tancament perimetral fins al 9 de desembre

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va confirmar aquest dijous que mantindrà el tancament perimetral de la Comunitat fins al pròxim 9 de desembre, just després del pont de la Constitució. Així mateix, continuaran vigents les actuals mesures restrictives per a fer front al coronavirus.

Després de la presentació d'una campanya de conscienciació enfront de les agressions al personal sanitari i a preguntes dels periodistes, Puig va informar que aquest divendres signa l'ordre de prolongació del tancament perimetral del territori valencià fins al dimecres 9 de desembre, i eixa setmana s'avaluarà la situació de la pandèmia i es prendran les decisions que estimen els experts.

“Hi ha qüestions que ja sabem”, va dir Puig, per a qui cal ser “conscient” que el Nadal “no es viurà com habitualment perquè sabem que hi haurà restriccions”. “L'important per Nadal és el sentiment i no la manera d'expressar eixe sentiment; per tant, hem de viure condicionats”, va insistir, al mateix temps que va instar la població a avançar les compres nadalenques i a evitar “aglomeracions al final”.

A més, va recordar que el Consell Interterritorial de Sanitat treballa per a consensuar unes mesures generals en tot el país i va considerar que “seria bo que hi haguera una visió general que facilitara també la comprensió i el suport de la ciutadania”. “Estaria bé que hi haguera una harmonització encara que poguera haver-hi qüestions excepcionals, però en la mesura en què es puga arribar a acords generals sobre com organitzar el Nadal crec que seria positiu”, va insistir.

No obstant això, Puig va recordar que abans està el pont de la Constitució i “cal continuar sent conscients que estem enmig de la pandèmia en aquesta segona ona, no en un procés de desescalada, i cal tindre la màxima precaució i corresponsabilitat”. “En aquests moments no pense en relaxació de mesures”, va concloure.