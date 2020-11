Cómo ir con seguridad a las terrazas en el invierno de la Covid: los expertos advierten de las carpas cerradas

Una de las ideas clave que a estas alturas la sociedad parece haber aprendido es que la pandemia de la Covid se combate, entre otras formas, priorizando las actividades de ocio en exteriores y evitando reunirse bajo techo con personas no convivientes. Por eso, las terrazas de los bares y restaurantes se han convertido en la primera opción —y en algunos territorios, en la única— para las personas que desean reunirse para comer con sus seres queridos.

Sin embargo, la llegada del frío plantea un nuevo reto: ¿cómo seguir yendo a las terrazas sin quedarse congelado? Muchos establecimientos han invertido en cerrar sus terrazas con techos y paredes. La Comunidad de Madrid acaba de flexibilizar la normativa para que la restauración pueda 'abrigar' a sus clientes cuando estos consumen en las terrazas, facilitando la implantación de "paneles protectores", esto es, mamparas de separación en la calle y/o entre las mesas.

Estas instalaciones están comenzando a plantear dudas de seguridad, pues en algunos casos se ha convertido en espacios cerrados en la calle. "Sabemos que el coronavirus se transmite mejor en espacios cerrados donde se acumula en el aire y puede infectar, por eso las terrazas pueden ser útiles para evitar este problema, pero si empezamos a ponerles paredes y techos, deja de ser una terraza y vuelve a ser un espacio cerrado. Mientras circula el aire, ningún problema", explica el médico e investigador en la Universidad de Leicester (Reino Unido) Salvador Macip.

"Esto surgió como una forma de burlar la ley anti tabaco y ahora se utiliza para burlar las medidas higiénicas anti Covid"

Las "terrazas invernadero" han sido denunciadas en Twitter por el colectivo sanitario. "No son espacios abiertos ni ventilados, aunque pretendan hacerlos pasar por tales, y aunque la clientela acepte el engaño de forma consciente. En cuanto a aerosoles, esto es cerrar espacios abiertos, obviamente", apunta el médico gallego Diego Gude. "Me dan más mal rollo", ha agregado la pediatra Irene Maté. "Esto surgió como una forma de burlar la ley anti tabaco y ahora se utiliza para burlar las medidas higiénicas anti Covid", abunda el doctor A. Álvarez-Perea.

Pedro Gullón es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. En su opinión, "tampoco las terrazas abiertas son espacios seguros puesto que no hay ningún espacio 100% seguro, no es algo dicotómico". "Este tipo de terrazas techadas y con cuatro paredes representan más riesgo que una terraza normal porque tiene menos ventilación. Se busca precisamente que entre menos aire para que entre menos frío, pero eso es lo que hace que represente más riesgo. Si no están cerradas del todo y tiene alguna pared medio abierta, puede que sean un poco menos peligrosas que un espacio totalmente cerrado no ventilado pero aún así representan más riesgo y eso puede suponer un peligro de cara al invierno".

El epidemiólogo recuerda asimismo que "pasa igual con el tabaco, con techo y cuatro paredes dudosamente son espacios abiertos en los que se debería permitir fumar".

"Lo importante no es encontrar maneras de quedar sino quedar lo mínimo posible los próximos meses para evitar rebrotes"

Por todo ello, de cara al invierno, tanto Macip como Gullón coinciden en claridad y contundencia. "De cara al invierno va a ser más complicado tomar algo si queremos hacerlo de forma segura: hay sitios con estufas que pueden dar calor pero estas tienen peligros ambientales. Más que pensar en dónde ir a tomar algo de forma segura, lo que hay que pensar es que tenemos que reducir nuestras relaciones al máximo los próximos meses, sobre todo en sitios cerrados", apunta Gullón.

Por su parte, Macip, sentencia: "La manera de estar seguros en terrazas es abrigarse y poniendo calefactores, pero no se puede cerrar el espacio para que el aire no circule correctamente. Lo importante no es encontrar maneras de quedar sino quedar lo mínimo posible en los próximos meses para evitar rebrotes", Macip.

El sector se defiende con datos

Desde la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) aseguran que el sector cumple la normativa de las diferentes administraciones públicas y que se enfatizado en la ventilación natural como "la más recomendable" y, en su defecto, la reforzada.

Exponen que "menos del 3% de los contagios" se han producido en las terrazas de la hostelería, un dato que consideran "concluyente" para demostrar que las terrazas son seguras.

¿Cómo lo están haciendo en las zonas más frías?

En la ciudad de Nueva York, donde recientemente se han prorrogado las restricciones a la restauración, se ha extendido también el programa 'Open Restaurants', que establece las normas para instalar terrazas en la calle y permite el uso de estufas y reduce el aforo en las carpas cerradas al 25%.

En Francia, donde las estufas de gas tenían los días contados por sus emisiones de carbono, se va a permitir usarlas durante este invierno para ayudar a la hostelería. Lo mismo ha pasado en ciudades alemanas como Berlín o Stuttgart, donde se permitirá temporalmente su uso hasta finales de marzo.

Volviendo a EE UU, en Chicago se organizó este verano un concurso de propuestas para crear espacios en la calle donde disfrutar de un bar o un restaurante pero de forma segura y sin pasar frío. Estos fueron las propuestas recogidas: