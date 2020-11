Tom Brusse se viene abajo tras un comentario de Antonio Pavón sobre 'La isla de las tentaciones'

Este jueves, Telecinco emitió su segunda gala semanal de La casa fuerte. Marta es la que menos tiempo lleva en el programa, pero ya he tenido encontronazos con prácticamente toda la casa y, en una de esas trifulcas, se vio salpicado Tom Brusse. Y es que, Antonio Pavón tenía una fortísima discusión con la canaria cuando hizo un comentario sobre La isla de las tentaciones que dejó a varios concursantes perplejos.

El torero dijo que Peñate había quedado en el reality de República Dominicana como una "golfa". Después de que ella se mostrara muy afectada y de que Jorge Javier Vázquez, las propias Samira e Isa Pantoja afearan sus palabras, Pavón se disculpó y aseguró que había estado "fuera de lugar".

Sin embargo, el torero dijo que Marta también había dicho cosas que le habían dolido mucho, como que era muy "falso y mentiroso". "Para mí es muy grave, porque se han puesto tres personas en mi contra sin venir a cuento, y yo soy la persona más sincera del mundo", dijo.

Tom Brusse, destrozado

Lo que nadie esperaba es que Tom Brusse comenzara a llorar desconsoladamente. Y es que, "el francés declaró estar harto de los comentarios de la gente por La isla de las tentaciones. "A Sandra y a mí, pero sobre todo a ella, nos han dicho todo tipo de cosas desde que salimos de ese programa.

💥 Pavón estalla durante la publi contra Marta: "Saliste de la isla como una golfa" 💥 https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte7pic.twitter.com/3o5QWhaRu9 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 19, 2020

El joven, cercano a un ataque de ansiedad, se refugió en Sandra Pica, que trató de consolarle. Y es que, según explicó, al aludir el insulto a Marta a la infidelidad que esta cometió en el programa a su parejaLester, Brusse se sintió insultado él también, pues hizo lo mismo con Melyssa Pinto.

"Sandra iba sin pareja y tú hiciste lo que hiciste y lo vio todo el mundo", respondió Pavón. "Sandra y yo hemos recibido muchos mensajes, y Pavón le ha dicho eso a Marta y he pensado que nadie podría hablar así a mi novia y a mi familia, a las personas que amas no se les puede tocar. A mí me duele mucho eso", explicó Tom.