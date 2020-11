Sonia Monroy, decidida a abandonar 'La casa fuerte': "No nos dijeron esto, ¿Cómo voy a competir contra mi marido?"

Este jueves, Telecinco emitió la segunda gala semanal de La casa fuerte. En ella, además de todo tipo de pruebas y discusiones, hubo nominaciones. Y es que, tras los cambios en la mecánica del programa, cada domingo es expulsado un miembro de una pareja, pues se nominan de dos en dos.

Hace unos días, fue Sandra Pica la que no pudo controlar su llanto al ver cómo el formato podría hacer que pasara un tiempo lejos de Tom Brusse. La extentadora, incluso, dijo que no veía lícito que se nominaran a las parejas sentimentales, y no tardó en increpar a Mahi Masegosa por su nominación.

Pero en la gala de este jueves la cosa ha ido más allá. Tras un empate entre Albert y Marta por un lado, y Sonia y Juan Diego por el otro; Cristini Couto y Rebeca Pous tuvieron que desempatar, y tras dudar unos instantes y recalcar que Albert es "intocable" para ellas, se decantaron por poner en la palestra a Sonia Monroy y a su marido, Juan Diego.

La pareja formada por Sonia Monroy y JD decide abandonar el concurso

Lejos de entender la decisión, Monroy estalló contra ellas, gritando "falsa" a Couto, que se disculpó y mantuvo que tomó esa decisión por priorizar a Albert. Pero las palabras de Monroy fueron mucho más allá y, rápidamente, dijo que el programa podía "ahorrarse el televoto", pues ella y su marido abandonaban.

Sonia Monroy amenaza con abandonar el programa al enterarse de que el domingo tendrá que separarse de su marido #LaCasaFuerte7pic.twitter.com/QEVymO1aCT — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) November 20, 2020

La barcelonesa dijo, totalmente fuera de sí, que no estaba dispuesta a alejarse de su marido: "Pagamos la multa y punto, nos vamos juntos, como queríamos vivir la experiencia. Hemos venido aquí para pasar siete semanas juntos. Pero, ¿cómo voy a competir contra mi marido? Es horrible". Además, y sin miramientos, increpó a la organización del programa por haber cambiado las normas.

"Si llegamos a saber esto, no venimos. Hicimos un acuerdo, preguntamos explícitamente si podríamos competir juntos, y nos dijeron que sí. No contábamos con esto. JD, vámonos" dijo, sin mostrar ningún ápice de duda.

Mientras tanto, Juan Diego no abrió la boca, aunque intentó contener, a duras penas, a su pareja. Por su parte y desde plató, Jorge Javier Vázquez le pidió que se lo pensara. El domingo se sabrá hasta qué punto la determinación de Monroy era real.