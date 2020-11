Jazmín, en 'First dates': "Me defino como travesti, trasn y anarquista"

Si hay algo que caracteriza a First dates es su apertura a todo tipo de personas, sin importar su vestimenta, ideologías, procedencia o condición sexual, como se demostró este jueves en la cita entre Darko y Jazmín.

"El amor no tiene ni color ni sabor, pero si te enamoras, seguro que disfrutarás de todos los colores y sabores que tiene el amor", afirmó Carlos Sobera antes de Darko cruzara la puerta del local de Cuatro.

El madrileño comentó que "mis grandes problemas con mi apariencia son que no se esperan que alguien de mi tamaño, con rasgos que son entendidos por la sociedad como masculinos (la barba), pueda tener otros que sean más femeninos (maquillarse o pintarse las uñas)".

"Soy una persona bastante extrovertida, trans y no binaria", señaló el educador. El presentador se quedó muy sorprendido ante tal comentario y le solicitó que explicara a que se refería con su definición.

"Ser una persona trans quiere decir que no te identificas con el género que te asignaron al nacer. Las no binarias somos los que no nos reconocemos ni como hombre ni como mujer", explicó Darko.

Darko es una persona trans no binaria en busca de alguien con quien compartir y esa persona podría ser Jazmín ❤ #FirstDates19Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/wMEHvc944x — First dates (@firstdates_tv) November 19, 2020

A continuación, llegó su cita, Jazmín, que se definió como "travesti, trasn y anarquista, políticamente hablando. Nunca he tenido una creencia religiosa muy marcada". Al verla, Darko afirmó que "el rollo que lleva me ha gustado mucho".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, pero en un momento de la velada, la madrileña le preguntó a Darko: "¿Qué piensas de la poligamia?". El educador, sorprendido, respondió que "me parece estupenda".

"Menos mal porque me olvidé de ponerlo", añadió Jazmín. Pero el madrileño señaló que "poligamia lo veo muy cerrado, lo veo más como un poliamor. Siempre que haya respeto y comunicación, se puede estar en varias relaciones".

Jazmín se llevó una alegría al escucharle y le confesó que "ahora tengo una relación y se me olvidó decir que era polígama", a lo que Darko le contestó que "en mi caso, no hay ningún problema".

Al final, Darko sí que quiso tener una segunda cita con Jazmín porque "para seguir conociéndonos más". La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar con el educador.