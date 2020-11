Rechazada la propuesta de hacer festivo el 8 de marzo en La Rioja

La Proposición No de Ley ha sido defendida por la diputada de la formación 'morada' y consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, que ha explicado que la consideración de día festivo de este 8 de marzo ya que esa jornada "es muy importante para la reivindicación de los derechos de la mujer".

Ha apuntado que de haber salido adelante "hubiéramos sido pioneros en España, porque en otros lugares del mundo, como en Berlín, ya lo celebran" en una jornada que representa "la igualdad efectiva y los logros para la mitad de la población".

Un día que ha señalado Romero "reivindica, entre otras cuestiones, que todos somos iguales en derechos y que nuestros logro lo han sido por propio derecho". Por tanto, esperaba que se pudiera aprobar y ser efectivo en 2022, hasta el punto de indicar que no descartaba llevar la propuesta al Consejo de Gobierno y que la ciudadanía votase para hacerlo o no festivo.

A continuación, ha tomado la palabra la diputada del PP, Catalina Bastida, que se ha mostrado en contra de la propuesta, sobre todo, por el "momento en que se presentaba", ya que "ahora los ciudadanos no necesitan un día de fiesta, sino, entre otras cosas, tener trabajo".

Ha leído una serie de comentarios "sacados de la calle" en contra de la propuesta de Podemos, para a continuación insistir en que "no es el momento con la que está cayendo". Además, ha apuntado que lo que "queremos es libertad, que es lo que están poniendo en peligro cada vez que traen algo así, porque dicen una cosa y hacen la contraria", en este último caso afeando que no contempla la igualdad en la propia Consejería que dirige.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha señalado que "no es lo mismo celebrar una fecha y que otra sea festiva", así como que "no llegamos a entender porque esa fecha y no otra". "Si su objetivo es tener fiesta, no nos haga perder el tiempo", al tiempo que ha criticado varias actuaciones de Podemos en contra de la igualdad tanto a nivel nacional como regional.

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra su diputada Resurrección Cruz que a pesar de "agradecer la iniciativa" ha señalado que hay otros "gestos con la igualdad que perduran más en el tiempo", señalando como ejemplo el hecho de haberle puesto una calle a una defensora de los derechos de la mujer, como Luisa Marín.

Para concluir, la parlamentaria socialista ha señalado que "no es un clamor social para incorporar esta fiesta, ni que hacerlo sea más efectiva y reivindicativa".

ACTUAL

Suerte diferente ha corrido la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz Henar Moreno, que ha sido aprobada, por unanimidad, para que "como mínimo el 50 por ciento de las actuaciones, conciertos y demás actividades del Festival Actual de 2021 sean contratados a empresas de kilómetro cero" y "que los criterios para la contratación sean definidos y consensuados con la Mesa de la Cultura de La Rioja". Ha sido enmendada por el propio Grupo Mixto y por el PSOE.

Moreno ha recordado la situación "complicada" que está viviendo el mundo de la cultura, también en La Rioja, y por ello de cara al Actual ha abogado por "no dejar a nadie atrás", sobre todo, estos sectores culturales y de eventos que "sufrieron en la primera ola las consecuencias económicas de la crisis sanitaria", y ahora ya se ha demostrado que "la cultura es segura".

Por Ciudadanos, su diputada Belinda León ha recordado que el festival "produce riqueza" y que en esta ocasión las empresas culturales y artísticas "se van a ver afectadas perjudicadas por la situación". Ante ello, ha pedido "mayor sensibilidad" a la hora de contratar con las industrias culturales riojanas, pero también ha recordado que "no se puede restringir" la participación a otras empresas del sector que no sean de la región.

En el caso del PP, su diputada Begoña Martínez ha resaltado la "proyección nacional e internacional" del festival, que ya "está consolidado", pero que este año "se verá condicionado por las restricciones de la pandemia del coronavirus".

No obstante, la parlamentaria popular ha apuntado que "confiar en que un festival que no dura ni una semana sirva para revertir la perdida económica del sector de la cultura es fiar demasiado" a 'Actual'

Para concluir, la diputada del PSOE, Nuria del Río, ha apuntado que el próximo festival 'Actual' "será el más riojano de la historia, con más del 50 por ciento de la contratación" de La Rioja.