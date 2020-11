21 meses de cárcel por amenazas en Facebook a Xavier García Albiol: "Te mereces un tiro entre los ojos"

Un hombre ha aceptado una condena de 21 meses de cárcel por un delito continuado de amenazas al alcalde de Badalona (Barcelona) Xavier García Albioly en ese momento diputado en el Parlament, a quien envió repetidos mensajes en Facebook con intención de causar "el temor de sufrir un mal inminente y grave así como motivado por su desprecio hacia la ideología que éste representa", según ha valorado la jueza.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Gironarecoge el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, que han pactado esta condena por amenazas, con agravante por discriminación ideológica, en la que se incluye la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de Albiol durante 33 meses.

Envió los mensajes entre octubre de 2017 y marzo de 2018, entre ellos: 'Te mereces un tiro entre los ojos, hijo de puta'; 'Así os muráis todos los españolistas que llevan 50 años en Catalunya y no son capaces ni de decir buenos días en catalán'.

En otros mensajes, escribió: 'Político de mierda. Eres un puto fascista que te mereces acabar en una cuneta tal como me amenazó a mí un guardia civil'; '¡Mañana una bomba y todos fuera al mismo tiempo!; 'Te mereces morir al estilo de Carrero. Eres repugnante'.

El hombre no entrará en prisión al tratarse de una pena inferior a dos años y porque no tiene antecedentes, además de no tener "peligrosidad ni una trayectoria violenta ideológicamente", según señala la jueza, que destaca que el hombre hizo esas amenazas de manera puntual, en un momento que califica como convulso, después del 1-O.