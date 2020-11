Cultura.- Un documental recupera la memòria de la valenciana Ascensión Chirivella, primera advocada espanyola

Nascuda a València l'any 1893, va ser una avançada al seu temps, va estudiar tres carreres (Filosofia i Lletres, Magisteri i Dret) i es va posicionar com a pionera en la lluita de les dones per la igualtat.

No obstant açò, l'oblit s'ha encebat amb el seu record, com amb el de tantes altres, fins a esborrar-la pràcticament de la història, ressalta el Col·legi Oficial d'Advocats de València (ICAV) en un comunicat.

La seua singular trajectòria inclou un intens activisme polític i el seu paper com a filla, esposa i mare, "una dona de la seua època a la qual no només va influir la seua condició sexual sinó també uns fets històrics extraordinàriament dramàtics, que van obligar a molts espanyols a prendre la senda de l'exili i morir lluny del seu país, com ella mateixa".

Gràcies a una intensa investigació s'ha tret a la llum una figura desconeguda per a construir un relat biogràfic audiovisual que col·loque a la primera advocada espanyola en el lloc de la història que li correspon.

El llargmetratge ha comptat amb la participació els seus familiars i descendents, tant de Mèxic com d'Espanya, i més de 20 entrevistes a pioneres en espais de responsabilitat en l'Advocacia i la Universitat: Auxiliadora Borja, primera degana del Col·legi d'Advocats de València; Victoria Ortega, primera presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, o Mavi Mestre, com a primera rectora de la Universitat de València (UV).

Entre els experts, Santiago Yanes, biògraf d'Ascensión Chirivella i descobridor de la seua figura, juntament amb Carmen Agulló, Rosa Monlleó, Pilar Hernando, Albert Girona, Vicent Sampedro, Pedro Luis Angosto, Clara Lida i David Jorge.

El documental, produït per Comunitínere Produccions i EOC Produccions, està dirigit per Almudena Verdés, amb guió de Carles Palau i José Maria Villagrasa.

'La primera toga' compta amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i la col·laboració de l'ICAV, el Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) i la UV. Està en la fase final de rodatge i conclourà la producció en el primer trimestre del 2021.