BBK crea unos Indicadores Macrohumanos para medir el progreso y el crecimiento del bienestar social

BBK ha indicado que la pandemia de la Covid-19 "ha puesto de manifiesto la importancia de rescatar corrientes de conversación que son contrarias a la visión de indicadores macroeconómicos como única forma de medir el crecimiento de un país".

En ese sentido, ha recordado que, hace más de diez años, la Comisión Internacional sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social publicó el informe 'Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up', que traducido al español significa 'Medir nuestras vidas: las limitaciones del PIB como indicador de progreso'.

Por su parte, ha añadido, Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001 y precursor de esta corriente que cuestiona el PIB por sus limitaciones como indicador de progreso, afirmaba que las métricas inadecuadas han llevado a políticas ineficientes, ya que 'Si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto'.

En este sentido, BBK ha manifestado que esta situación de crisis "ha evidenciado la necesidad de reconocer valores y realidades como el esfuerzo, el sacrificio o la solidaridad, entre otros, y ha puesto de manifiesto la relevancia que estas conductas tienen en el bienestar global de la sociedad".

Con el fin de dar respuesta a una corriente de pensamiento que pone en entredicho la idea del 'crecimiento a toda costa' que rige el modelo económico actual y partiendo de la premisa de que hay muchas cosas que se estaban dejando en el olvido sin poder medir, BBK ha creado los 'Indicadores Macrohumanos: Midamos lo que realmente cuenta', una investigación estratégica que propone 10 indicadores para medir el impacto social en un momento más que necesario.

Estos indicadores son el punto de partida de 'Hagamos que cuente', el nuevo relato de la compañía que guiará todas las acciones desarrolladas en los diferentes ámbitos de actuación a largo plazo.

Tiene como objetivo concienciar y poner en valor una nueva forma de bienestar social -alineada con los ODS 2030-, que represente el compromiso real de BBK y que pongan el foco en lo verdaderamente importante para las personas.

En palabras del presidente de BBK, Xabier Sagredo, "BBK lleva más de 100 años comprometida con el desarrollo y la contribución a la sociedad de Bizkaia y, 'Hagamos que cuente', es una muestra más en el camino. Se trata de una declaración de intenciones no solo para BBK, su labor, y su plantilla, sino un mensaje de acción y compromiso para toda la sociedad ya que podemos afirmar que nuestra acción no se detiene, evidenciando una vez más, que seguimos más activos que nunca".

En este sentido, para dar a conocer esta iniciativa, BBK ha creado un Spot y una campaña gráfica con personas reales que reflejan estos indicadores.

Asimismo, se ha diseñado la web