La Policia Nacional auxilia a Serra un home que passejava desorientat després d'escapar-se d'un hospital

Aquests policies nacionals, pertanyents a la unitat de DNI mòbil, es dirigien cap a un hospital de la citada localitat valenciana per a realitzar l'expedició d'aquest document a persones que es troben allí ingressades quan van localitzar l'home, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.

Així mateix, ha precisat que aquesta persona anava en pijama i es trobava caminant per la carretera, totalment desorientada i amb el risc de ser atropellada. Després d'observar-ho, els agents van procedir a auxiliar l'home i després de preguntar-li per la seua situació i observar que portava una polsera en la monyica amb un dispositiu incorporat, van aconseguir esbrinar que havia eixit de l'hospital.

Els dos policies van traslladar aquest pacient a aquest centre, on després d'entrevistar-se amb el personal van saber que l'home hauria aconseguit eixir al moment menys pensat.

En no fer ús de cap dels accessos habilitats de l'edifici, la polsera que portava en la monyica no hauria detectat la seua eixida, ha agregat la Policia Nacional. Finalment, aquesta persona va quedar ingressada en el centre sanitari per a seguir amb el seu tractament.