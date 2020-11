Las ofertas de maquillaje que no te puedes perder este Black Friday 2020

Como ya se sabe por todos, el Black Friday es una fecha marcada en el calendario por los grandes descuentos que aplican las tiendas. Por ello, es la época perfecta para darse un capricho con el maquillaje.

Desde las nuevas tendencias hasta los viejos clásicos, todo se puede conseguir a un precio de lo más llamativo. Así pues, aquí tienes la lista de tiendas y marcas donde podrás aprovecharte de unas fantásticas ofertas.

Sephora

La cadena de tiendas que comercializa famosas marcas de alta gama ofrece varias promociones por esta fecha tan especial en base a descuentos marcados por diferentes porcentajes para cada sección.

Un 70% en productos seleccionados, un 25% en maquillaje y tratamiento, además de un 20% en perfume son las ofertas que empezarán a aplicarse en tienda y en su página web desde este lunes.

Maquillalia

Aunque no tienen tienda física, es una de las plataformas de referencia del maquillaje tanto internacional como nacional. Aunque las promociones estén presentes durante todo el año, se han lucido en este viernes negro.

Esta vez han elaborado una campaña donde cada día lanzan un producto que cuesta un precio de risa (incluso por 1 céntimo) y 3 productos de los más vendidos de la web a un precio muy rebajado.

También hay que estar muy atentos durante la semana ya que van a tener varias ofertas de lunes a miércoles, y el viernes tendrán el mayor descuento nunca visto en su web con un 30% aplicable en todo.

Douglas

El gigante alemán de la cosmética con una gran presencia en España se compone para estas fechas de una de las mejores promociones: hasta un 80% de descuento en perfumería, tratamiento, maquillaje y cabello.

Los productos más destacados en su página web son: Irrésistible de Givenchy y máscaras de pestañas Rimmel London con un 50% menos o un 40% menos en barras de labios Estée Lauder y bases de maquillaje de Yves Saint Laurent.

Primor

La gran compañía de cosmética ha preparado todo un auténtico calendario lleno de ofertas cada día desde el 16 al 30 de noviembre. Una idea de lo más original para diferenciarse de la competencia.

Mientras la semana pasada se centró en preparar el terreno con rebajas en parafarmacia, peluquería o perfumería, ahora podrás escoger entre tratamientos naturales y orgánicos, cosmética y maquillaje de lujo, esenciales de la tienda o cosmética coreana.

Por otro lado, en su página web encontrarás también las ofertas flash que corresponden a ofertas activas durante solo 24 horas en productos determinados de todas las secciones.

3ina

La marca española cruelty-free que recorre el mundo tendrá un 25% de descuento activo durante toda la semana (desde el 23 al 30 de noviembre) tanto en web como en tiendas físicas (excluyendo kits y ediciones especiales).

Además, la firma adelanta que, no conforme con esa rebaja, sumarán más sorpresas a lo largo de los díasen sus redes sociales por lo que hay que estar atentos para poder ser los primeros en conseguirlas.

Sin duda alguna, es el mejor momento para hacerse con los favoritos de 3INA como The Longwear Lipstick, The 24H Pen Eyeliner, The Cream Eyeshadow o The Oil Drops.

Identy Beauty

La marca creada a partir de la revolución de Freshly Cosmetics gracias a sus valores veganos y cruelty-free, viene a alborotar el mercado con sus increíbles ofertas con las que no tendrás que pagar el envío.

Durante toda la semana, toda su página web tendrá un 30% de descuento aplicado, además de un 50% que irá saltando de un producto a otro y un 40% en pedidos de más de 99 euros.

Asimismo, han lanzado un pack que solo estará disponible en esta semana rebajado un 30% y que contiene 17 artículos entre los que se pueden encontrar varias superventas como el Silky passion Cleansing Oil o el Natural Glowy Highlighter.

NYX Professional Makeup

La compañía de cosméticos líder en maquillaje colorido ha sorprendido con su iniciativa de convertir el Black Friday en el "Pink Friday" con el mantra de "El rosa es el nuevo negro".

Todo el catálogo de la marca estará rebajado con un 25% de descuento del 25 al 29 de noviembre, eso sí, solo los usuarios registrados en su página web podrán disfrutar de este acceso exclusivo anticipado.