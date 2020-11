Un jutjat investiga la subsecretària de Sanitat per presumpta prevaricació

El Jutjat d'Instrucció número 5 de València ha citat a declarar en qualitat d'investigada la subsecretària de Sanitat, Mónica Almiñana, per un presumpte delicte de prevaricació administrativa, després d'admetre a tràmit una querella interposada pel grup Ribera Salud que denunciava l'ampliació del termini d'un concurs públic.

Segons ha pogut saber Europa Press, el grup sanitari denunciava en la seua querella que Almiñana, a l'octubre, pel que sembla va dictar una resolució que ampliava el termini per a presentar ofertes en una licitació pública l'endemà passat d'haver vençut aquest termini.

En concret, feia referència a un concurs publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic el passat 7 de setembre, convocat des de la Direcció Gerència del Departament de Salut de la Ribera i amb data límit el 6 d'octubre.

Segons denuncia el grup, l'endemà passat del venciment i després de diverses rectificacions d'errors en el concurs, a data 8 d'octubre la subsecretària publica una nova resolució en la qual es concedeix un nou termini "de manera sorprenent i absolutament injustificada", aquesta vegada per al 5 de novembre.

El grup considera que aquesta resolució és "contrària a l'Ordenament Jurídic, que no permet ampliar un termini ja vençut", i vulnera els principis que han de regir en una contractació pública, com són el d'igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors.

En aquest context, el Jutjat d'Instrucció número 5 de València, en una interlocutòria datada a 6 de novembre a la qual ha tingut accés Europa Press, ha admès a tràmit aquesta querella en apreciar que els fets denunciats podrien ser constitutius d'un delicte de prevaricació administrativa. En la resolució, contra la qual cap recurs, la jutgessa cita a declarar en qualitat d'investigada Mónica Almiñana.