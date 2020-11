Puig reivindica el llegat d'Ernest Lluch en el 20 aniversari del seu assassinat per ETA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat aquest dijous el llegat del professor universitari i polític Ernest Lluch, quan es compleixen 20 anys del seu assassinat per ETA, i la vigència de la seua defensa d'una sanitat pública universal i de la paraula com a ferramenta fonamental per al progrés de la societat a través de l'acció política.

"En aquests temps abocats a les aliances necessitem constructors de ponts com Ernest, no obrers que alcen murs", ha proclamat en l'acte 'Vint anys sense Ernest Lluch', celebrat en la Facultat d'Economia de la Universitat de València (UV), institució en la qual va ensenyar i de la qual va ser catedràtic d'Economia.

L'homenatge ha comptat amb la filla del professor assassinat, Rosa Lluch; la rectora de la UV, Mavi Mestre, i el degà de la Facultat d'Economia, José Manuel Pastor, informa la Generalitat en un comunicat.

Puig ha recordat que Lluch va ser el pare polític de la llei que va universalitzar la sanitat a Espanya, en la seua etapa com a ministre, i ha destacat que la mirada que va llegar "era clara: cap societat pot obtindre un benestar social sense una sanitat pública universal i de qualitat", com s'ha evidenciat en l'emergència sanitària.

"La salut té un cost, però no té preu" és una frase d'Ernest que ha utilitzat per a defendre que les institucions estan obligades a correspondre amb l'entrega dels sanitaris, amb una millor atenció primària i la creació d'un centre estatal de salut pública.

Més enllà de la sanitat, el també líder del PSPV ha defés la paraula com a guia de la política que va caracteritzar el polític assassinat: "Eixa era la 'via Lluch'. Moltes vegades s'han recordat aquelles paraules seues al món abertzale en els moments més durs: 'Crideu, crideu, perquè, mentre crideu, no matareu'".

"La memòria democràtica obliga a recordar la seua figura juntament amb la de totes les víctimes del terrorisme etarra, sempre des de la fermesa democràtica i des d'una mirada al passat que ens ensenye les lliçons necessàries per a encarar el futur".

Sota aquest prisma, Puig ha aventurat que l'exministre coincidiria amb "la mirada d'una Espanya real que supere l'Espanya oficial, política i mediàtica: Eixa 'España de Españas' com a ell li agradava dir".

Ernest, ha recordat, "no era de callar, ni tampoc de xisclar: era de parlar i d'atrevir-se a pensar, sempre fugint de dogmes i disposat a corregir allò que no funciona. Aquesta reflexió, al seu juí, es pot dirigir els polítics de hui i a les trinxeres mentals que alguns insisteixen a mantindre".